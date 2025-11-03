יום שני, 03.11.2025 שעה 19:08
249-2111פאריס סן-ז'רמן1
2211-2511מארסיי2
2210-1711לאנס3
2013-2311ליל4
2017-2311מונאקו5
2012-1611ליון6
1916-2211שטרסבורג7
1716-1611ניס8
1515-1711טולוז9
1517-1811ראן10
1420-1811פ.צ. פאריס11
1316-1211לה האבר12
1018-1411ברסט13
1015-811אנז'ה14
917-1011נאנט15
925-1311לוריין16
826-1011מץ17
717-711אוקזר18

אנריקה הרגיע לפני באיירן: דמבלה ישחק מחר

מאמן פ.ס.ז' דיבר במסע"ת לקראת המשחק הגדול מול האלופה הגרמנית בליגת האלופות, על מצבו הבריאותי של זוכה כדור הזהב, שרק חזר מפציעה: "הוא מוכן"

|
לואיס אנריקה ואוסמן דמבלה (IMAGO)
לואיס אנריקה ואוסמן דמבלה (IMAGO)

אין ספק. במסיבת עיתונאים שהתקיימה היום (שני), אישר מאמן פאריס סן ז’רמן, לואיס אנריקה, כי אוסמן דמבלה אכן ישחק ביום שלישי נגד באיירן מינכן בליגת האלופות (22:00). השאלה כעת היא כמה זמן הוא יקבל.

לואיס אנריקה אמר: “אין סיכון עם אף שחקן. אבל אוסמן במצב טוב. הוא עשה את כל האימונים בשבועיים האחרונים, הוא השתתף בשני המשחקים האחרונים. אנחנו שמחים שהוא משפר את מצבו הפיזי”. המאמן הספרדי הוסיף: “הוא ישחק מחר כמובן, אני לא יודע כמה דקות אבל הוא מוכן לתחרות. אנחנו נחליט כמה זמן”.

אוסמן דמבלה, שהושבת במשך חודש וחצי עקב פציעה בשריר הירך האחורי, חזר לכר הדשא במשחק ליגת האלופות האחרון של פ.ס.ז' נגד באייר לברקוזן (2:7, כולל שער). מאז, זוכה כדור הזהב לשנת 2025 שיחק בשלושה משחקי ליגה: בניצחון 0:3 על ברסט, בתיקו 1:1 מול לוריין ובשבת האחרונה ב-0:1 על ניס. עם זאת, עלו חששות לגבי פציעתו לאחר המשחק נגד ניס.

לואיס אנריקה (IMAGO)לואיס אנריקה (IMAGO)

לפי דיווחים בצרפת, זוכה כדור הזהב חווה אי נוחות, תחושה לא נעימה באזור הפציעה הקודמת שלו, ממנה רק השתקם, אך זו בעיקר רגישות. זו הסיבה שאוסמן דמבלה השתתף באימון של פ.ס.ז' עם שאר הסגל ביום ראשון. למרות שאי הנוחות הזו אינה מעוררת דאגה מוגזמת במועדון, ייתכן ששחקן ההתקפה הצרפתי יפתח על הספסל במשחק בליגת האלופות מול באיירן מינכן.

אוסמן דמבלה עם כדור הזהב (IMAGO)אוסמן דמבלה עם כדור הזהב (IMAGO)
