צפו: השופט בעט בשחקן מילאן במשחק מול רומא

אתמול (ראשון), קרב צמרת חל בסן סירו בין מילאן לרומא במסגרת הליגה האיטלקית, בו הקבוצה הביתית ניצחה 0:1 את היריבה בזכות שער, אך את אור הזרקורים תפס דווקא שופט המשחק אתמול, מרקו גווידה, שעורר סערה באיטליה.

סרטון ויראלי הראה שאחרי הפנדל שרומא קיבלה אמש בדקה ה-82, השופט בועט בשחקן מילאן, אלכסיס סלמאקרס, שלא הצליח להסתיר את האושר שלו מההדיפה של מייק מניאן לבעיטה של פאולו דיבאלה, כשגווידה בעט ברגלו הימנית, לאחר שככל הנראה חשב שהבלגי בא לחגוג מולו.

הסיפור בין השניים החל מספר רגעים קודם לכן, כששחקן הקו של הרוסונרי לא אהב את ההחלטה של השופט לשרוק לבעיטת עונשין והביע בפניו את מורת רוחו, כשאף בלם רומא, מריו הרמוסו, תפס את סלאמקרס והרחיק אותו מגווידה.

מריו הרמוסו מרחיק את אלכסיס סלמאקרס ממרקו גווידה (IMAGO)

צפו בסרטון:

סערה באיטליה: השופט בעט בסלאמקרס?

שופט הסרייה א’ בעבר, גרציאנו סזארי, הראה את הווידאו בטלוויזיה אחרי המשחק ואמר: “גווידה עשה טעות חמורה, זו התנהגות ממש לא מקובלת עבור שופט. הוא יכול היה לשלוף כרטיס צהוב לסלאמקרס, אבל הוא לא עשה זאת וחצה קו אדום”.