יום שני, 03.11.2025 שעה 17:24
הכי מרגש שיש: פרץ ושחר פגשו את גלי וזיוי ברמן

שני התאומים שחזרו משבי החמאס אחרי 738 ימים פגשו את קשרי מכבי ת"א, וגם את מנספורד וזיו עם 2 צלחות האליפות האחרונות. צפויים להגיע נגד בית"ר

|
דור פרץ ועידו שחר בביקור אצל גלי וזיוי ברמן(באדיבות המועדון)
דור פרץ ועידו שחר בביקור אצל גלי וזיוי ברמן(באדיבות המועדון)

במשך למעלה משנתיים הספורט היה שולי, בצד, לא חשוב בכלל. אמנם ללא מעט אנשים הוא נתן אסקפיזם, ולפי הסיפורים של חטופים שהיו בשבי החמאס, הוא גם נתן תקווה. שניים מהם אלו גלי וזיוי ברמן, שהיו בעזה לא פחות מ-738 ימים, ושניהם אוהדים גדולים מאוד של מכבי ת”א.

המועדון הצהוב זעק בכל הזדמנות לא רק כמה זה חשוב להחזיר אותם ואת כל החטופים, אלא שזה הדבר הכי חשוב. בסוף זה קרה, במשחק האחרון בבלומפילד גם התאומים עלו על המסך ושלחו מסר, וגם אוהדי מכבי ת”א, המועדון ואפילו הקהל בכללי מחכה לראות אותם פיזית במשחק.

בינתיים, מי שבאו לבקר אותם הם שניים מכוכבי הקבוצה, הקפטן דור פרץ והקשר עידו שחר. השניים הגיעו לגלי וזיוי יחד עם צלחות האליפות של שתי העונות האחרונות, פגשו את התאומים ושוחחו איתם, כשבנוסף גם המנהל המקצועי בן מנספורד ויואב זיו מנהל הקבוצה היו בביקור.

גלי וזיו ברמן מניפים את צלחות האליפות!

במכבי תל אביב מסרו: “איזה אושר לראות אתכם שוב בבית. מחכים כבר לפגוש אתכם ביום ראשון בבלומפילד”. בכך, המועדון בעצם סיפר שגלי וזיוי ברמן יגיעו לראשונה למשחק מאז שחזרו משבי החמאס, כאשר זה יהיה נגד בית”ר ירושלים במשחק הליגה הקרוב, אותו אלופת המדינה תארח (20:30).

