תמיד מייצר סיפורים: מרטינס פוגש את מכבי ת"א

ב-2025/26 אמיליאנו “דיבו” מרטינס בכלל לא היה אמור לשחק באסטון וילה… או לפחות כך הוא חשב. במשחק הבית האחרון של הקבוצה בעונה שעברה, הארגנטינאי פרץ בבכי ונפרד מהקהל בווילה פארק לאחר הניצחון מול טוטנהאם. אמנם הודעת פרידה רשמית עוד לא הייתה, אך כולם הבינו לאן הדברים הולכים: השוער רצה להתקדם, והקבוצה נדרשה למכור שחקנים כדי לעמוד בתקנות הכלכליות של הפרמייר ליג.

ברצלונה הוזכרה, כשהמועמדת המובילה הייתה מנצ’סטר יונייטד שחיפשה מחליף לאנדרה אונאנה המאכזב. הצדדים היו במשא ומתן, אך הוא התעכב, בפתיחת העונה אסטון וילה כבר שיחקה עם השוער השני מתוך אמונה שהעסקה תיסגר, ולבסוף הכל קרס. מנצ’סטר יונייטד בחרה באופציה היותר זולה של סנה למנס, מרטינס נותר בלי כלום ונאלץ לחזור לעניינים בקבוצתו.

לאחר סערת המעבר שלא קרה, מאמנו אונאי אמרי אמר כי צריך “להגן עליו מהביקורת”. אבל האמת? כנראה שהוא לא צריך עזרה בהתמודדות עם סערות וביקורת. הערב (חמישי) ב-22:00 יפגוש מרטינס עם אסטון וילה את מכבי תל אביב בליגה האירופית, והאנקדוטה שסופרה בפתיח משקפת רק את הסיפור האחרון בקריירה המשוגעת של הארגנטינאי. לפני שאלופת ישראל תנסה להכניע אותו, זה הזמן לעצור ולהתמקד באחת הדמויות המעניינות בכדורגל.

אמיליאנו מרטינס (IMAGO)

אמנם כיום הוא דמות מוכרת, אך עד גיל 28 אמיליאנו מרטינס בכלל לא קיבל הזדמנות אמיתית. הוא הגיע בגיל צעיר לארסנל, ולקח עשור של השאלות וישיבה על הספסל עד שראה קצת דשא, וגם זה רק בזכות פציעה של ברנרד לנו השוער הראשון. למרות שהרשים זה לא היה מספיק טוב לתותחנים, אך כן מספיק טוב לאסטון וילה, שבעונת 2020/21 רכשה אותו ושינתה לחלוטין את חייו.

משם המסלול היה רק בעלייה. בסוף אותה העונה, ביוני 2021, דיבו (כינויו בגלל דמיון לדמות מטלנובלה ארגנטינאית) עמד לראשונה בין הקורות של נבחרת ארגנטינה הגדולה במשחק מוקדמות, וכבר בסוף אותו חודש קיבל את האמון המלא בקופה אמריקה והחזיר עליו בענק. מרטינס הפך במהרה לאחד מהגיבורים של הנבחרת, כשיותר מכל זכורה ההופעה שלו בחצי הגמר מול קולומביה.

אמיליאנו מרטינס מזיל דמעה (IMAGO)

זו הייתה ה”בכורה” הפרובוקטיבית של מי שיהיה מוכר בהמשך כאחד מאומני ה’טראש טוק’ בכדורגל העולמי. המשחק היה בתקופת הקורונה, ובזכות היציעים הריקים ניתן היה לשמוע את דבריו של מרטינס כשירי מינה ניגש לבעיטה בדו-קרב הפנדלים. “אתה צוחק, אבל אתה לחוץ”. מרטינס צעק לעבר הקולומביאני. “אני מכיר אותך, טיפש. תיזהר, אני עומד לאכול אותך חי”. ואכן, הוא עמד במילה שלו. דיבו עצר את הפנדל, ושניים נוספים, ארגנטינה העפילה לגמר ושם די מאריה הקפיץ לרשת. הניסיונות של ברזיל לחזור נעצרו בהגנה ואצל השוער, וכבר בטורניר הראשון שלו הוא הצליח לעזור למסי להשיג את אחד החלומות הגדולים לאורך הקריירה הארוכה: תואר משמעותי במדי ארגנטינה.

משם כולם ידעו כבר מי זה דיבו. לעונת 2022/23 הוא הגיע עם מטרה אחת מול העיניים, מונדיאל 2022 בקטאר. את הרגעים הגדולים שהיו שם כולם כבר מכירים: אמיליאנו מרטינס עצר שני פנדלים ברבע הגמר הטעון מול הולנד, והביא במו ידיו את התואר ברגע אחד גדול בדקה ה-123 של הגמר. רנדל קולו מואני הצרפתי נותר לבד לגמרי מולו ברגע האחרון של הגמר בין צרפת לארגנטינה, אך הגיבור של ארגנטינה יצא היטב, סיפק עצירה שתיחקק בספרי ההיסטוריה ושלח את המשחק לפנדלים. שם, עצירה אחת שלו הספיקה: אחרי 3:3 בתום 120 דקות, האלביסלסטה הפכו לאלופי העולם וליאו מסי סוף סוף השיג את התואר היחיד שחמק ממנו במשך שנים רבות.

רנדל קולו מואני נעצר אצל אמיליאנו מרטינס (רויטרס)

ההייפ המטורף שנוצר סביב הארגנטינאי הוביל אותו לזכייה פעמיים בפרס “יאשין” לשוער הטוב בעולם, כששנה אחר כך עם זכייה נוספת בקופה אמריקה הוא זכה בפרס שוער השנה בפעם השנייה. למרות זאת, הדעות לגביו בצד המקצועי עדיין חלוקות. המונדיאל בקטאר כנראה היווה את ההסבר הטוב ביותר לשניות במחלוקת בנוגע ליכולתו – מצד אחד, הוא הופיע בענק לרגעים החשובים ביותר והיה לו חלק משמעותי בניצחונות בדו-קרב הפנדלים בשני המקרים. מנגד, עד חצי הגמר היו לו בחמישה משחקים שתי עצירות בלבד במונדיאל, אל מול חמישה שערים שספג.

אז בארגנטינה הוא נחשב לגיבור, אבל באנגליה אחרי שנים רבות עדיין לא יודעים איך “לעכל” אותו. הרוב מכירים בכך שמדובר באחד השוערים הבולטים בפרמייר ליג בשנים האחרונות, כזה שהיה חלק מהקפיצה האדירה של אסטון וילה חזרה לקדמת הבמה של הכדורגל האנגלי, שהגיע איתה לרבע גמר ליגת האלופות וסיפק מספר הופעות יוצאות דופן. ועדיין, לא פעם הוא עושה טעויות גדולות שהובילו לביקורת רבה כנגדו. הפער בין אוהביו לשונאיו עצום, והוא כנראה אחד מהכדורגלנים השנויים במחלוקת שמשחקים כיום.

בסוף, אמי מרטינס לא הצליח להתברג במועדון ה”גדול” היחיד שבו היה בקריירה. הוא עשה יחד עם אונאי אמרי דברים גדולים באסטון וילה, אך אם בארגנטינה הוא הגיע לפסגות הכדורגל, זה דבר שהקבוצה מברמינגהאם לא הייתה יכולה להציע לו. דיבו קיווה לעשות את קפיצת המדרגה ולנסות לרדוף אחרי הצלחה בכל התחומים עם המעבר המיוחל ליונייטד, אך זה כאמור לא קרה.

אמיליאנו מרטינס (IMAGO)

האכזבה מנפילת המעבר הייתה גדולה, והוא עוד מתאושש. למרות זאת, מבחינה מקצועית כרגע נראה שחזרנו לעסקים כרגיל: הופעות גדולות כמו השער הנקי מול מנצ’סטר סיטי שעצר את הרצף של ארלינג הולאנד, ולצד זאת טעויות ענק כמו במחזור הקודם שבו פשוט מסר למוחמד סלאח שכבש בקלילות.

דיבו קיבל את תשומת הלב כבר במקרים רבים, גם כאלה שלא הספקנו לספר בכתבה: הוא הצמיד את פרס השוער המצטיין של המונדיאל לאיבר מינו והפך לאויב העם הצרפתי, זכה לבוז מאוהדי האקסית ארסנל לאחר שעיכב בפרובוקציות חוזרות את בעיטות הפנדלים מולם, גרם לשינוי בחוקה בנוגע ליכולת של שוערים להפריע לבועטים בפנדלים, הושעה לאחר שפגע בצלם והרשימה רק נמשכת.

למרות הכל, כעת הוא יחפש את תשומת הלב בצד המקצועי וייאלץ לעשות זאת לא במקום שציפה. ההזדמנות הטובה ביותר עבורו להצליח להוביל גם מועדון לזכייה לפני המונדיאל בקיץ נמצאת בליגה האירופית, כשהדרך לשם עוברת הערב אצל מכבי תל אביב. אם למדנו משהו אחד מאמיליאנו “דיבו” מרטינס, מעניין, בטוח יהיה.