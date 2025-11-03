אלימלך וגיל כהן בהרכב בית"ר, דיופ ולופס בב"ש

בית”ר ירושלים תארח היום (שני, 20:30) את הפועל באר שבע למפגש צמרת רותח באצטדיון טדי, כשהמארחת רוצה להיצמד לצמרת ולרשום ניצחון שלישי ברציפות, בעוד האורחת מהדרום מקווה לחזור למקום הראשון ולפתוח פער של נקודה ממכבי ת”א.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, רועי אלימלך, בריאן קארבלי, גיל כהן, ירדן כהן, ירין לוי, עדי יונה, דור מיכה, ירדן שועה, עומר אצילי וג'ובנסקו קאלו.

ההרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג'יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, אליאל פרץ, אמיר גנאח, דן ביטון ואיגור זלטאנוביץ'.

ברק יצחקי ורן קוז'וק (חגי מיכאלי)

החניכים של ברק יצחיק מגיעים למפגש לאחר הניצחון הגדול ביום שלישי: 1:2 על הפועל ת”א בגמר גביע הטוטו, שהעניק לה תואר ראשון מזה שנתיים. הצהובים שחורים נמצאים בתקופה מצוינת, כשהם עומדים על חמישה ניצחונות בששת המשחקים האחרונים שלהם בכל המסגרות, ומקווים להמשיך במומנטום החיובי גם הערב.

מהצד השני של המתרס, האדומים מבירת הנגב מחפשים לשמור על פער יציב בפסגה ולרשום ניצחון שמיני העונה בליגה, תוך שהם רושמים בתווך הפסד אחד בלבד. הבחורים של רן קוז’וק מגיעים למשחק אחרי ניצחון קשה בבית 0:1 על בני ריינה, שהגיע לאחר ההפסד הראשון שלהם העונה במחזור שלפני.

כזכור, המפגש האחרון ביניהן היה המשחק שנעל את עונת 2024/2025, כששתי הקבוצות נפגשו בגמר גביע המדינה, והפועל ב”ש הייתה זו שיצא עם היד על העליונה כשהיא מנצחת 0:2. בית”ר מתקשה במשחקיה מול הגמלים, כשהיא לא מצליחה לרשום ניצחון באף אחד מחמשת המשחקים האחרונים מולה.