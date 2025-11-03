יום שני ה-13: בית"ר תעשה סוף לרצף מול ב"ש?

אצטדיון טדי יארח הערב (שני, 20:30) קרב צמרת מסקרן בין בית"ר ירושלים להפועל ב"ש, שאיבדה את ראשות הטבלה בצהריים למכבי ת"א בעקבות הניצחון הטכני שקיבלו הצהובים על הפועל ת"א בדרבי. הקבוצה מבירת הנגב תוכל לחזור למקום הראשון אם תנצח את זו של ברק יצחקי, שחולמת בעצמה לחגוג על חשבון היריבה אחרי זמן רב. לפניכם המספרים של המשחק המסקרן.

בעשרת המפגשים האחרונים בכל המסגרות, הפועל ב"ש שולטת בבירור: היא ניצחה בשבעה משחקים ושלוש פעמים נפרדו הצדדים בתיקו. מאזן השערים עומד על 10:25 לדרומיים, שמחזיקים גם בנתון מדהים נוסף: הם לא הפסידו לבית"ר בחוץ במסגרת הליגה כבר 13 שנים, רצף שנמשך מאז 2012 וכולל 19 מפגשים, בהם ב"ש ניצחה 11 פעמים ושמונה משחקים הסתיימו בתיקו.

ניצחונה האחרון של בית"ר על ב"ש היה בדצמבר 2019 (0:1) משער של שלומי אזולאי, וזו גם הייתה הפעם האחרונה שבה הירושלמים שמרו על רשת נקייה מול היריבה מהדרום. מאז, דווקא ב"ש חגגה, כולל ה-0:2 בגמר גביע המדינה בעונה שעברה, שבו זכתה בגביע הרביעי בתולדותיה.

הפועל באר שבע מניפה את הגביע (רדאד ג'בארה)

על כר הדשא צפוי עימות בין שתי קבוצות שנמצאות בכושר התקפי מרשים: הפועל ב"ש מובילה את הליגה במדד ה-xG (שערים צפויים) עם 23 שערים לעומת 20.7 צפויים, מה שמעיד על יעילות התקפית גבוהה במיוחד. בנוסף, שחקניו של רן קוז'וק ניצחו ב-397 מאבקים על הכדור, נתון שמציב אותם במקום השני בליגה, וב"ש היא גם גם הקבוצה שמחזיקה הכי הרבה בכדור: 63.7% מהזמן.

מנגד, בית"ר מתגאה בנתונים ייחודיים משלה: היא כבשה שישה שערים מחוץ לרחבה, יותר מכל קבוצה אחרת בליגה, ומדורגת שנייה בהחזקת כדור (59.4%). בנוסף, הירושלמים מדורגים ראשונים ביעילות: 17.7% מהבעיטות שלהם הופכות לשערים, הנתון הגבוה ביותר בליגה.

בצד האישי, ג’ונבוסקו קאלו נמצא בכושר שיא עם חמישה מעורבויות בשערים בחמשת משחקיו האחרונים (ארבעה שערים ובישול), בעוד עומר אצילי הגיע ל-24 מצבי הבקעה העונה, מתוכם שמונה מחוץ לרחבה. מהעבר השני, דן ביטון מוביל את הליגה עם 40 ניסיונות הבקעה וכבש שמונה שערים, בעוד קינגס קאנגווה בולט הגנתית עם 6.6 חילוצי כדור בממוצע למשחק, מה שמציב אותו במקום השני בליגה.