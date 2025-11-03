חוטבא, אלמקייס וספר: מצב הפצועים בבני ריינה

בעוד שמכבי בני ריינה פתחה את העונה בצורה נוראית, כשהיא נמצאת במקום האחרון בליגה עם נקודה אחת בלבד וסופרת שבעה הפסדים רצופים. היום (שני) עדכנו במועדון על מצבם של הפצועים: הקפטן נאיל חוטבא, הקשר עילאיי אלמקייס והקיצוני הרומני אנטוניו ספר.

קפטן בני ריינה נאיל חוטבא נותח ויחזור לאחר הפגרה. בבני ריינה מנסים להתאושש מהמצב בטבלה, לפיו הקבוצה זכתה בנקודה אחת בלבד בתשעה מחזורים. במועדון הודיעו היום כי הקפטן נאיל חוטבא עבר הבוקר ניתוח לקיבוע שבר בעצם הלונט בשורש כף יד שמאל, לאחר שנפגע במהלך המשחק האחרון מול מכבי תל אביב. הניתוח עבר בהצלחה וצפי החזרה לאימונים הוא בעוד כשלושה או ארבעה שבועות.

לגבי הקשר עילאיי אלמקייס שקרע את שריר הארבע־ראשי במהלך האימונים בסוף חודש אוקטובר, הוא ממשיך בשיקום במועדון. צפי החזרה שלו לאימונים, לקראת סוף חודש נובמבר.

אנטוניו ספר צפוי לחזור להתאמן רק בחודש דצמבר (חג'אג' רחאל)

שחקן נוסף שפצוע כבר תקופה ארוכה הוא הקיצוני אנטוניו ספר, שחזר לרומניה לצורך המשך הליך השיקום, הוא צפוי לחזור לאימונים במהלך חודש דצמבר.