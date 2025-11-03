אקס ברצלונה שפורח בברזיל ומושך עניין באנגליה

ויטור רוקה חווה תחייה מחודשת בברזיל. לאחר עונה מאתגרת בספרד עם ברצלונה ובטיס, החלוץ החליט לשוב למולדתו ולהצטרף לפלמייראס, החלטה שהתבררה כהצלחה מקצועית. רוקה מציג את היכולת שהפכה אותו לשם מבוקש בעבר, והוביל את קבוצתו לגמר גביע הליברטדורס. לפי דיווח ב־’ספורטס אילוסטרייטד’, מנצ'סטר יונייטד עוקבת מקרוב אחר התפתחותו ומתכננת להגיש הצעה בסך 50 מיליון אירו.

החלוץ בן ה-20, שעשוי להיכלל בקרוב בסגל נבחרת ברזיל של קרלו אנצ'לוטי למשחקי הידידות הקרובים, מציג שוב את היכולת שאפיינה אותו בעבר. פלמייראס שילמה עבורו לברצלונה 25 מיליון אירו ועוד חמישה מיליון בבונוסים, תמורת 80 אחוז מכרטיס השחקן, סכום שהפך את רוקה לרכש היקר בתולדות הכדורגל הברזילאי. המועדון גם שמר לו על שכרו המקורי, מה שהפך אותו לאחד המשתכרים הגבוהים ביבשת.

לאחר פתיחה לא יציבה, רוקה שב להפגין את היכולת שהובילה את ברצלונה להחתימו מלכתחילה ב-40 מיליון אירו. הוא הפך לשחקן מפתח בפלמייראס ומכוון כעת לחלום הגדול, מקום בסגל ברזיל למונדיאל הקרוב. בשל כך, גם הוא וגם סביבתו אינם ממהרים לחזור לאירופה, ומעדיפים להשלים את העונה הנוכחית עם פלמייראס עד יוני לפני שיבחנו מעבר חדש, בתנאי שיושג הסכם כספי הוגן בין הצדדים.

בברצלונה מודעים היטב להתפתחויות סביב רוקה. במועדון סבורים שלא גילו סבלנות מספקת בתקופה הקשה שעבר, אך כיום מתמקדים בפוטנציאל הרווח הכלכלי שנותר בידיהם. אם פלמייראס תזכה בגביע הליברטדורס, בארסה עשויה לקבל מיליון אירו נוספים כבונוס.

לפי ההסכמות הקיימות, לבארסה נותרו 20 אחוז מזכויות השחקן, חלק שיכול להניב לה רווח משמעותי במקרה של מכירה עתידית. אם מנצ'סטר יונייטד או קבוצה אחרת מהפרמייר ליג אכן תשלם 50 מיליון אירו, היא תכניס מהמכירה כ-10 מיליון אירו. בקטלוניה מבינים יותר ויותר כי למרות שההחתמה לא הניבה הצלחה מקצועית, היא עשויה להפוך לעסקה רווחית בטווח הארוך.