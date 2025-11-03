"לא תמיד אתה יודע איפה החקירה תסתיים"

חקירה סמויה שנמשכה שנתיים והפכה הבוקר (שני) לגלויה טלטלה את המדינה. במסגרתה חוקרי להב 433 פשטו על מכון וינגייט ועיכבו לחקירה, בין היתר, בכירים במכון ובספורט הישראלי בחשד למעורבות בפרשת שחיתות. רפ”ק עומרי סמבורסקי, ראש מחלק ביאח”ה להב 433, דיבר על הפרשה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה תוכל לספר לנו על הפרשה הזו? בבוקר ביצעתם גל מעצרים.

”מדובר בחקירה שהחלה בעקבות פעילות מודיעינית שלנו לפני כשנתיים, גילינו מערכת יחסים בין אנשי ציבור מאוד בכירים לאנשים במגזר העסקי. מדברים על מספר אנשי עסקים בתחום הביטוח, שהם מנסים באמצעות טובות הנאה לאנשי הסתדרות לקדם את האינטרסים שלהם ולא רק בהסתדרות, לארגונים רבים במגזר הציבורי. הבוקר הבשילו התנאים לפרוץ בגל של חיפושים, חיפשנו בעשרות מקומות”.

אנחנו מבינים שפשטתם גם על מכון וינגייט ונעצרו בכירים בספורט.

”אני יכול להגיד שבין האיגודים, אנו רואים המון כאלה לאורה ולרוחבה של המדינה, יש נגיעה כמעט לכל תחום. כל תחום שאפשר לקדם בו אינטרסים”.

במסגרת מה שאתה יכול לומר לנו, אנחנו פרסמנו על וינגייט, האם יש עוד איגודים בספורט הישראלי שקשורים לפרשה?

”אני מבין את הצורך להבין את זה”.

שוטרים (שחר גרוס)

כי אנחנו שומעים כל מיני רחשים ומידע שמגיע אלינו בשעות האחרונות.

”אחד העקרונות הכי חשובים בפרשה הייתה החשאיות ובזכותה הצלחנו לעצור את מי שעצרנו. אנחנו נמשיך”.

האם יש לכם עד מדינה בעניין?

”אנחנו לא נתייחס בטח לא בשלב זה”.

פעלתם שנתיים בשקט בשקט, אז אנחנו בטוחים שיש לכם עוד הרבה מידע שיתברר גם בבית המשפט והמשטרה תצטרך להציג את הראיות. בית המשפט מתחיל היום ב-14:00 נכון?

”נכון, חשוב שיבינו שאנחנו לא עוצרים אנשים בקלות, אלא רק כשאנחנו מגיעים למסקנה מבחינה ראייתית שיש פה חשד מבוסס. אני בכוונה מתעכב על זה כי אני רוצה שאנשים בבית יבינו”.

להערכתך ככל שהחקירה תתקדם, האם צפויים מעצרים נוספים של בכירים בספורט הישראלי מעבר לשניים שאנחנו פרסמנו עליהם ממכון וינגייט?

”כשאתה מתחיל חקירה אתה יודע איפה היא מתחילה, אך לא תמיד איפה היא מסתיימת. כשאתה מתחיל לתשאל אז לפעמים אתה מגיע לעוד אנשים, אני לא פוסל. גם ראש להב הגדיר את זה כאחת הפרשיות הגדולות של התקופה האחרונה”.