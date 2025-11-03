החיקוי של זלאטן לפרסומת המפורסמת של ואן דאם

ב־2013, חברת המשאיות וולוו והשחקן ז'אן־קלוד ואן דאם יצרו אחד הקמפיינים הבלתי נשכחים בתולדות הפרסום. בסרטון, שכונה "The Epic Split", ביצע ואן דאם, שכבר היה בן 53, את הפישוק האגדי שלו, הפעם לא בין שני קירות או מכוניות, אלא בין שתי משאיות וולוו Globetrotter שנסעו לאחור. התוצאה הייתה מדויקת, מהפנטת ומוזיקלית, כשהכול התרחש לצלילי השיר של אניה, Only Time.

הפרסומת, שצולמה בספרד, נועדה לקדם את טכנולוגיית ההיגוי החדשנית של וולוו, ה-Volvo Dynamic Steering, מערכת המשלבת סיוע הידראולי וחשמלי שמקנה לנהג שליטה מדויקת יותר ומקטינה את המאמץ בהיגוי. האיזון המושלם בין שתי המשאיות הוא זה שאפשר לוואן דאם לבצע את ה"תעלול" הזה בלי סיכון אמיתי, והפך את הסרטון לויראלי הרבה לפני עידן הטיקטוק.

התגובות ברחבי העולם אז היו חסרות תקדים. מיליוני צפיות בשעות הראשונות, אין ספור חיקויים והומאז'ים, ותחושת התפעלות מכך שגיבור סרטי האקשן משנות התשעים עדיין מצליח לשלב בין אלגנטיות פיזית לטכנולוגיה מודרנית. עבור וולוו, זו הייתה הדגמה מושלמת של יציבות ושליטה — בדיוק הערכים שהיא ביקשה לשדר.

ואן דאם (צילום מסך)

שנים אחר כך, דווקא דמות מעולם אחר החליטה לשחזר את הרגע האייקוני. זלאטן איברהימוביץ', מהכוכבים הגדולים ביותר בתולדות הכדורגל השוודי (והעולמי), העלה לחשבון האינסטגרם שלו תמונה שמזכירה מאוד את אותה פרסומת בלתי נשכחת. אלא שבמקום משאיות וולוו - עמד זלאטן בין שני רכבי־על מהאוסף האישי שלו: פרארי אנזו אדומה ופרארי לה־פרארי צהובה.

בכיתוב לצד התמונה כתב: "כוח בלי שליטה הוא חסר תועלת" – משפט המזוהה אגב בכלל עם פרסומת ישנה של רונאלדו הברזילאי לצמיגי פירלי. כך או כך, אפשר לומר שזלאטן רואה בעצמו לא רק ספורטאי, אלא גם סמל של עוצמה, דיוק ושליטה – בדיוק כמו המשאיות ההן מ־2013.

תנוחת הפישוק של איברהימוביץ' מרשימה בהחלט, אך רחוקה מהאלסטיות האגדית של ואן דאם. בעוד שהבלגי שילב שנים של אימוני אמנויות לחימה מדויקות, זלאטן בא בעיקר עם כריזמה, ביטחון עצמי וסטייל (ועם חגורה שחורה בטאקוונדו מגיל 17). ועדיין, כששני רכבי־על שווים יחד יותר מארבעה מיליון יורו נמצאים בתמונה - קשה להישאר אדישים.

וכמו אז, גם הפעם התמונה הפכה לוויראלית. 740 אלף לייקים ויותר מ-2,500 תגובות לעוד מופע של זלאטן ל-62 מיליון העוקבים שלו באינסטגרם. נראה שמה שוואן דאם עשה במשאיות, איברהימוביץ' מצליח לעשות בפרארי, למרות שהפישוק כאמור הוא לא אותו פישוק – סוף פסוק.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

