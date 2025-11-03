יום שני, 03.11.2025 שעה 13:31
כדורגל ישראלי

שני עובדים נחקרים, מחשבים הוחרמו בווינגייט

פרטים חדשים: היו"ר יואב הלר כינס את ההנהלה כדי לשוחח עם העובדים לגבי הפרשה ולהרגיע. המשטרה ביצעה חקירות ופשיטות, תגובת המכון: "משתפים פעולה"

|
כוחות המשטרה (שחר גרוס)
כוחות המשטרה (שחר גרוס)

בשעת בוקר מוקדמת שוטרים פשטו על מכון וינגייט והחרימו מסמכים ומחשבים, עם הפיכתה של החקירה של יחידת להב 433 לגלויה היום (שני). בעקבות זאת שני עובדים בכירים עוכבו לחקירה בחשד למעורבות בפרשה, ויו״ר מכון וינגייט יואב הלר הגיע למכון וקיים ישיבת הנהלה עם העובדים על מנת לשוחח איתם לגבי הפרשה ולהרגיע את הרוחות.

על פי החשד במשטרה, בעלי סוכנות ביטוח פעל מול מוקדי כוח שונים במשק הישראלי על מנת לכאורה להרחיב את מעגל הלקוחות בה, בתמורה לכאורה לקידום של ראשי הוועדים ומינוים של דירקטורים בגופים שונים ובתאגידים הקשורים להסתדרות. המשטרה חושדת כי גם גורמים במכון היו מעורבים ב”עסקאות התן וקח” הללו.

המשטרה ביצעה חקירות ופשיטות במקומות רבים, כולל ברשויות מקומיות ובמכון וינגייט, ובעקבות זאת גם נחקרו שלושה בעלי תפקידים בכירים, כאשר שניים מהם הם עובדי המכון. בווינגייט השוטרים החרימו מחשבים ומסמכים במהלך שעות הבוקר.

על פי החשד בפרשה, ראשי ועדי עובדים העבירו לסוכנות הביטוח לקוחות מהרשויות המקומיות, מחברות ציבוריות ומתאגידים ממשלתיים. בנוסף, נבדק החשד כי המעורבים פעלו גם לטובת מועמדים בבחירות לרשויות המקומיות, בבחירות לכנסת ואף לאיגודים בספורט הישראלי.

כמו כן, החקירה תבדוק גם את המעורבות של איגודים בספורט הישראלי, כאשר נבדקת אפשרות כי הפרשה עשויה לכאורה להגיע גם לאחד מהם בהמשך.

ממכון וינגייט נמסר: ״הבוקר הגיעו למכון וינגייט חוקרי משטרה לביצוע פעולות חקירה במסגרת פרשת ‘יד לוחצת יד’. המכון שיתף פעולה באופן מלא עם המשטרה וימשיך לספק לגורמי החקירה כל מידע שיידרש. במקביל המכון ממשיך בתפקוד מלא, על כלל פעילויותיו למען ספורטאי ההישג בישראל״.

