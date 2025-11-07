לא הולאנד ולא אמבפה: הכובש הטוב בעולם כרגע

ארלינג הולאנד, שכבש צמד במדי מנצ’סטר סיטי מול בורנמות’ ונבחר לשחקן המצטיין של המשחק, חלק עם עוקביו את שגרת ההתאוששות הקבועה שלו, אמבטיית הקרח. "רק למטרות מוטיבציה", כתב הולאנד כשהוא מחזיק את גביע המצטיין לפני שצנח לתוך מי הקרח הקפואים שבחצר ביתו.

בסרטון ניתן לשמוע את הולאנד אומר שהטמפרטורה בחוץ היא שמונה מעלות בלבד. כשנכנס למים, הוא נאנח ונושם בכבדות מהקור, ומסיים את הסרטון עם אגרוף מנצח לאוויר. הנורבגי גם התבדח על כך שהוחלף שמונה דקות לסיום, מה שמנע ממנו להשלים שלושער. "תצטרכו לשאול את פפ גווארדיולה", אמר בצחוק, והוסיף: "אני חושב שיותר ממאמן פנטזי אחד לא היה מרוצה כשהורידו אותי".

הולאנד, שכבש העונה 13 שערים בפרמייר ליג, עומד כעת על 17 שערים ב־13 משחקים בכל המסגרות במדי מנצ’סטר סיטי, ועוד 9 שערים בשלושה משחקים בלבד במדי נבחרת נורבגיה. במאבק על נעל הזהב האירופית, הולאנד משתווה כעת לקיליאן אמבפה מריאל מדריד ולחלוץ מאיי פארו קלמינט אולסן (מרונאביק), שלושתם עומדים על 26 נקודות. אולם כולם נאלצים להביט מלמטה על המוליך המפתיע של הטבלה, דארקו למאיץ’.

דארקו למאיץ' (IMAGO)

הסרבי בן ה־32, חלוצה של FC RFS הלטבית, כבש כבר 28 שערים העונה (28 נקודות) והוא המוליך הנוכחי במאבק על נעל הזהב. למאיץ’, שמתנשא לגובה 1.98 מטרים, שיחק לאורך הקריירה שלו באינדיה, נאפרדאק קרושבץ, ריגה, RFS וגנט.

על פי שיטת הדירוג של נעל הזהב, שערים בליגות החזקות באירופה, ספרד, אנגליה, גרמניה, איטליה וצרפת, מוכפלים במקדם 2. שערים בליגות המדורגות מהמקום השישי ועד ה־21 שווים 1.5 נקודות, וכל שער בליגה חלשה יותר שווה נקודה אחת בלבד.

כך נראית טבלת נעל הזהב נכון לעכשיו:

דארקו למאיץ’ (RFS) – 28 שערים, 28 נקודות

ארלינג הולאנד (מנצ’סטר סיטי) – 13 שערים, 26 נקודות

קיליאן אמבפה (ריאל מדריד) – 13 שערים, 26 נקודות

קלמינט אולסן (רונאביק) – 26 שערים, 26 נקודות