יום שישי, 07.11.2025 שעה 20:58
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1814-1810ליברפול3
188-1210סנדרלנד4
1814-1710בורנמות'5
178-1710טוטנהאם6
1711-1810צ'לסי7
1716-1710מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1213-1010אברטון14
1114-1210פולהאם15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20

לא הולאנד ולא אמבפה: הכובש הטוב בעולם כרגע

חלוץ סיטי הגיע ל-13 שערים והשווה את מאזנו לזה של כוכב ריאל במאבק על נעל הזהב, אך שניהם לא מובילים: במקום ה-1 נמצא דארקו למאיץ’ עם 28 שערים

|
דארקו למאיץ' (IMAGO)
דארקו למאיץ' (IMAGO)

ארלינג הולאנד, שכבש צמד במדי מנצ’סטר סיטי מול בורנמות’ ונבחר לשחקן המצטיין של המשחק, חלק עם עוקביו את שגרת ההתאוששות הקבועה שלו, אמבטיית הקרח. "רק למטרות מוטיבציה", כתב הולאנד כשהוא מחזיק את גביע המצטיין לפני שצנח לתוך מי הקרח הקפואים שבחצר ביתו.

בסרטון ניתן לשמוע את הולאנד אומר שהטמפרטורה בחוץ היא שמונה מעלות בלבד. כשנכנס למים, הוא נאנח ונושם בכבדות מהקור, ומסיים את הסרטון עם אגרוף מנצח לאוויר. הנורבגי גם התבדח על כך שהוחלף שמונה דקות לסיום, מה שמנע ממנו להשלים שלושער. "תצטרכו לשאול את פפ גווארדיולה", אמר בצחוק, והוסיף: "אני חושב שיותר ממאמן פנטזי אחד לא היה מרוצה כשהורידו אותי".

הולאנד, שכבש העונה 13 שערים בפרמייר ליג, עומד כעת על 17 שערים ב־13 משחקים בכל המסגרות במדי מנצ’סטר סיטי, ועוד 9 שערים בשלושה משחקים בלבד במדי נבחרת נורבגיה. במאבק על נעל הזהב האירופית, הולאנד משתווה כעת לקיליאן אמבפה מריאל מדריד ולחלוץ מאיי פארו קלמינט אולסן (מרונאביק), שלושתם עומדים על 26 נקודות. אולם כולם נאלצים להביט מלמטה על המוליך המפתיע של הטבלה, דארקו למאיץ’.

דארקו למאיץדארקו למאיץ' (IMAGO)

הסרבי בן ה־32, חלוצה של FC RFS הלטבית, כבש כבר 28 שערים העונה (28 נקודות) והוא המוליך הנוכחי במאבק על נעל הזהב. למאיץ’, שמתנשא לגובה 1.98 מטרים, שיחק לאורך הקריירה שלו באינדיה, נאפרדאק קרושבץ, ריגה, RFS וגנט.

על פי שיטת הדירוג של נעל הזהב, שערים בליגות החזקות באירופה, ספרד, אנגליה, גרמניה, איטליה וצרפת, מוכפלים במקדם 2. שערים בליגות המדורגות מהמקום השישי ועד ה־21 שווים 1.5 נקודות, וכל שער בליגה חלשה יותר שווה נקודה אחת בלבד.

כך נראית טבלת נעל הזהב נכון לעכשיו:

דארקו למאיץ’ (RFS) – 28 שערים, 28 נקודות

ארלינג הולאנד (מנצ’סטר סיטי) – 13 שערים, 26 נקודות

קיליאן אמבפה (ריאל מדריד) – 13 שערים, 26 נקודות

קלמינט אולסן (רונאביק) – 26 שערים, 26 נקודות

דארקו למאיץדארקו למאיץ' (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */