דקה 47: מכבי פ"ת - הפועל רעננה 0:1

מכבי פתח תקווה מארחת בשעה זו את הפועל רעננה למשחק שנועל את המחזור ה-11 בליגה הלאומית. במקביל מכבי הרצליה יוצאת לעפולה למשחק חוץ נגד הפועל חדרה, והפועל כפר סבא מארחת את העולה החדשה עירוני מודיעין באצטדיון לויטה.

מכבי פתח תקווה – הפועל רעננה 0:1

החבורה של נועם שוהם מגיעה למפגש מפסגת הליגה הלאומית, כשהיא במקום הראשון בטבלה עם 23 נקודות. למרות המאזן המרשים של המלאבסים בליגה, הם ספגו ביום רביעי הפסד מפתיע בגביע המדינה 1:0 למ.ס דימונה מליגה א’, והודחו מהמפעל כבר בסיבוב ז’. מנגד, האדומים גם התקשו בגביע, אך הצליחו “לגרד” ניצחון 0:1 על ג’דיידה מכר מליגה ב’. רעננה נמצאת במקום ה-13 בליגת המשנה, והיא מחפשת לרשום ניצחון רביעי העונה ולהתקרב לצמרת.

דקה 25: שער! מכבי פתח תקווה עלתה ליתרון 0:1: כדור גובה קצר ונהדר, הונח על ראשו של עידו כהן שנגח את הכדור פנימה

הפועל חדרה – מכבי הרצליה 1:0

היורדת הטרייה מליגת העל מחפשת להתרחק ממאבקי התחתית, כשהיא ממוקמת במקום ה-12 בטבלה. החדרתים מגיעים לאחר הדחה מפתיעה מגביע המדינה, לאחר שהפסידו בהארכה 4:3 למ.כ שדרות מליגה ב’. בצד השני, האורחת מגיעה במומנטום נהדר, תוך כך שהיא סופרת כבר תשעה משחקים בכל המסגרות ללא הפסד, וממוקמת שנייה בטבלת הלאומית.

דקה 17: שער! מכבי הרצליה עלתה ליתרון 0:1: כדור רוחב שטוח הגיע לטל נעים, השחקן בעט את הכדור ממרכז הרחבה והעלה את הצהובים על לוח התוצאות

הפועל כפר סבא – עירוני מודיעין 0:1

הירוקים מהשרון מארחים בלויטה את העולה החדשה למפגש מרכז טבלה, כשהם יודעים שניצחון יקפיץ אותם עד למקום ה-5 בטבלה. מנגד, מודיעין מקווים להשאיר מאחוריהם את ההדחה בגביע המדינה לאחי נצרת, להשיג 3 נקודות ולהיצמד לחלק העליון של הטבלה.

דקה 24: שער! הפועל כפר סבא עלתה ליתרון 0:1: כדור רוחב נהדר, הגיע לראשו של חוליו סזאר שנגח את הכדור בחוזקה פנימה

דקה 37: כרטיס אדום! עירוני מודיעין נותרה ב-10 שחקנים: בן יחזקאל ביצע עבירה ברחבת שוער קבוצתו לפני בעיטה חופשית של האורחת, ראה את הכרטיס האדום וירד מהמגרש