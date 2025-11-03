יום שני, 03.11.2025 שעה 19:47
ליגה לאומית 25-26
2310-2810מכבי פ"ת1
216-1610מכבי הרצליה2
1913-2111מ.ס כפר קאסם3
1911-1511הפועל ראשל"צ4
1716-1911הפועל ר"ג5
1717-1611הפועל כפר שלם6
169-1711מ.ס קריית ים7
1513-1210הפועל כפ"ס8
1319-1810עירוני מודיעין9
1213-1211הפועל עכו10
1225-1811מכבי יפו11
1115-1510הפועל חדרה12
1017-810הפועל רעננה13
1018-811בני יהודה14
922-1011הפועל עפולה15
518-911הפועל נוף הגליל16

דקה 47: מכבי פ"ת - הפועל רעננה 0:1

ליגה לאומית, מחזור 11: חניכיו של נועם שוהם שולטים במשחק, כהן (25') העלה את המלאבסים ליתרון. במקביל: חדרה - הרצליה 1:0, כפר סבא - מודיעין 0:1

בו והבה נוגח בכדור (שחר גרוס)
בו והבה נוגח בכדור (שחר גרוס)

מכבי פתח תקווה מארחת בשעה זו את הפועל רעננה למשחק שנועל את המחזור ה-11 בליגה הלאומית. במקביל מכבי הרצליה יוצאת לעפולה למשחק חוץ נגד הפועל חדרה, והפועל כפר סבא מארחת את העולה החדשה עירוני מודיעין באצטדיון לויטה.

מכבי פתח תקווה – הפועל רעננה 0:1

החבורה של נועם שוהם מגיעה למפגש מפסגת הליגה הלאומית, כשהיא במקום הראשון בטבלה עם 23 נקודות. למרות המאזן המרשים של המלאבסים בליגה, הם ספגו ביום רביעי הפסד מפתיע בגביע המדינה 1:0 למ.ס דימונה מליגה א’, והודחו מהמפעל כבר בסיבוב ז’. מנגד, האדומים גם התקשו בגביע, אך הצליחו “לגרד” ניצחון 0:1 על ג’דיידה מכר מליגה ב’. רעננה נמצאת במקום ה-13 בליגת המשנה, והיא מחפשת לרשום ניצחון רביעי העונה ולהתקרב לצמרת.

דקה 25: שער! מכבי פתח תקווה עלתה ליתרון 0:1: כדור גובה קצר ונהדר, הונח על ראשו של עידו כהן שנגח את הכדור פנימה

הפועל חדרה – מכבי הרצליה 1:0

היורדת הטרייה מליגת העל מחפשת להתרחק ממאבקי התחתית, כשהיא ממוקמת במקום ה-12 בטבלה. החדרתים מגיעים לאחר הדחה מפתיעה מגביע המדינה, לאחר שהפסידו בהארכה 4:3 למ.כ שדרות מליגה ב’. בצד השני, האורחת מגיעה במומנטום נהדר, תוך כך שהיא סופרת כבר תשעה משחקים בכל המסגרות ללא הפסד, וממוקמת שנייה בטבלת הלאומית. 

דקה 17: שער! מכבי הרצליה עלתה ליתרון 0:1: כדור רוחב שטוח הגיע לטל נעים, השחקן בעט את הכדור ממרכז הרחבה והעלה את הצהובים על לוח התוצאות

הפועל כפר סבא – עירוני מודיעין 0:1

הירוקים מהשרון מארחים בלויטה את העולה החדשה למפגש מרכז טבלה, כשהם יודעים שניצחון יקפיץ אותם עד למקום ה-5 בטבלה. מנגד, מודיעין מקווים להשאיר מאחוריהם את ההדחה בגביע המדינה לאחי נצרת, להשיג 3 נקודות ולהיצמד לחלק העליון של הטבלה.

דקה 24: שער! הפועל כפר סבא עלתה ליתרון 0:1: כדור רוחב נהדר, הגיע לראשו של חוליו סזאר שנגח את הכדור בחוזקה פנימה

דקה 37: כרטיס אדום! עירוני מודיעין נותרה ב-10 שחקנים: בן יחזקאל ביצע עבירה ברחבת שוער קבוצתו לפני בעיטה חופשית של האורחת, ראה את הכרטיס האדום וירד מהמגרש

