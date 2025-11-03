יום שני, 03.11.2025 שעה 13:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
234-239מכבי ת"א1
216-238הפועל ב"ש2
1710-178בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"החלטה שאין בה ספורטיביות, צדק או היגיון"

הפועל תל אביב ביקרה בחריפות את החלטת ביה"ד: "נערער על ההחלטה לבית הדין העליון ואם יהיה צורך, נגיע לכל ערכאה אפשרית. ניצחונות מרוויחים במגרש"

|
אוהדי הפועל תל אביב עם האבוקות (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב עם האבוקות (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב זועמת על ההחלטה של בית הדין של ההתאחדות לכדורגל להפחית ממאזנה שתי נקודות, בנוסף להפסד טכני בדרבי נגד מכבי תל אביב, 3:0. האדומים הודיעו שיערערו את ההחלטה וביקרו בחריפות את בית הדין, כשהם רוצים שהמשחק יתקיים.

“התחרות הספורטיבית היא תכלית הספורט ורק הכרעה ספורטיבית היא לגיטימית”, נמסר מהפועל תל אביב. “כנהוג בכל העולם, ניצחונות, נקודות ותארים מרוויחים על הדשא בזיעה רבה ולא בבתי הדין. הגיע הזמן שגם בישראל”. 

“אנחנו נעשה את הכל כדי לקדש את רוח הספורט, את ערך התחרות ואת ההכרעה הספורטיבית. אנחנו לא מתכוונים להשלים עם החלטה שאין בה ספורטיביות, צדק או היגיון. נערער על ההחלטה לבית הדין העליון ואם יהיה צורך, נגיע לכל ערכאה אפשרית”, סיכמו.

