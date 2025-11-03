הפועל תל אביב זועמת על ההחלטה של בית הדין של ההתאחדות לכדורגל להפחית ממאזנה שתי נקודות, בנוסף להפסד טכני בדרבי נגד מכבי תל אביב, 3:0. האדומים הודיעו שיערערו את ההחלטה וביקרו בחריפות את בית הדין, כשהם רוצים שהמשחק יתקיים.

“התחרות הספורטיבית היא תכלית הספורט ורק הכרעה ספורטיבית היא לגיטימית”, נמסר מהפועל תל אביב. “כנהוג בכל העולם, ניצחונות, נקודות ותארים מרוויחים על הדשא בזיעה רבה ולא בבתי הדין. הגיע הזמן שגם בישראל”.

“אנחנו נעשה את הכל כדי לקדש את רוח הספורט, את ערך התחרות ואת ההכרעה הספורטיבית. אנחנו לא מתכוונים להשלים עם החלטה שאין בה ספורטיביות, צדק או היגיון. נערער על ההחלטה לבית הדין העליון ואם יהיה צורך, נגיע לכל ערכאה אפשרית”, סיכמו.