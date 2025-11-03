מערכת למניעת פציעות תעזור לכדורסל הישראלי

הטכנולוגיה החדשנית נכנסת לכדורסל הישראלי. איגוד הכדורסל הודיע על חתימת הסכם שיתוף פעולה עם חברת ניו סטרים, במסגרתו תוטמע לראשונה בישראל מערכת להערכת יכולות גופניות ומניעת פציעות בקרב שחקנים, אשר מבוססת על טכנולוגיית ראייה ממוחשבת ובינה מלאכותית.

המערכת, ONESCRIN, מאפשרת ניתוח ביומכאני מדויק של מצבו הגופני של השחקן ושל יכולותיו הפיזיות, במטרה לזהות חולשות, להתריע על סיכון לפציעה ולספק בסיס לבניית תוכניות אימון מותאמות אישית. המערכת מספקת נתונים אישיים וקבוצתיים, מפיקה דוחות מפורטים על ביצועי שחקנים ומנגישה יכולות ניתוח מתקדמות לכל קבוצה ושחקן, ותומכת בתהליך איתור כישרונות, מעקב וליווי מקצועי מתמשך ותכלול מערכתי של תהליכי האימון והשיפור.

“שיתוף פעולה זה מהווה צעד משמעותי באימוץ חדשנות טכנולוגית לצורך קידום ופיתוח הכדורסל הישראלי, תוך מתן כלים מעשיים למאמנים, לצוותים מקצועיים ולשחקנים עצמם באמצעות טכנולוגיה מתקדמת”, נכתב על התוכנית.

דני אבדיה זורק לסל (איגוד הכדורסל)

רון סקיטל, מנכ״ל איגוד הכדורסל ציין: “בעידן שבו הטכנולוגיה מחוללת שינוי בעולם הספורט, שילוב של מערכת כזו מביאה את הכדורסל הישראלי לשלב חדש של מצוינות. השאיפה שלנו היא ליצור תשתית מקצועית מותאמת, שתאפשר שיפור מתמיד, זיהוי מוקדם של פוטנציאל וכמובן – קידום איכות המשחק וההישגים הישראליים. זהו צעד משמעותי נוסף שאנו מקדמים כדי להבטיח שלכדורסל הישראלי יהיה מקום מוביל בזירה הבינלאומית”.

בוריס טיומקין, מנכ"ל ומייסד ONESCRIN הוסיף: “הכושר הגופני הוא חלק בלתי נפרד לא רק מהצלחה על המגרש, אלא גם מאורח חיים בריא ומאוזן. שמחנו מאוד למצוא שותף אמיתי לדאגה לרווחת הספורטאים באיגוד הכדורסל. אנחנו מצפים לראות יחד הישגים נוספים – הן בליגות הישראליות והן בזירה הבין־לאומית”.

דרור בריגר, CRO בחברה, מסר: ״גדלתי בתוך איגוד הכדורסל בישראל כשחקן צעיר, כשחקן מקצוען וכמאמן בכל הבוגרים וכן ואימנתי מבי"ס לכדורסל ועד בוגרים, וכן בנבחרות הצעירות. לכן עבורי, שיתוף הפעולה הזה מרגש במיוחד. הכלים שאנחנו מביאים היום למגרש, למניעת פציעות, לשיפור ביצועים ולתמיכה בצוותים המקצועיים – פשוט לא היו קיימים בעבר. מדובר בקפיצת מדרגה אמיתית שתאפשר לכל שחקן ושחקנית לקבל את התמיכה שהייתה בעבר רק לנבחרים, ולמאמנים לקבל תמונה מדויקת וברורה של מצב השחקנים בזמן אמת”.