יום שני, 03.11.2025 שעה 15:27
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1814-1810ליברפול3
1814-1710בורנמות'4
178-1710טוטנהאם5
1711-1810צ'לסי6
177-119סנדרלנד7
1716-1710מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1114-1210פולהאם14
1112-99אברטון15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20

"מוריניו צרח: 'ממזרים, פחדנים, אין לכם כבוד'"

ג'ו קול חשף בספרו איך מאמן צ'לסי ב-2005 התפוצץ על שחקניו אחרי ההפסד 2:1 לבארסה: "ריסק את טרי ולמפארד. האווירה הייתה כמו בתור לגזר דין מוות"

|
ז'וזה מוריניו וג'ו קול (IMAGO)
ז'וזה מוריניו וג'ו קול (IMAGO)

היה זה בשנת 2005, כשצ’לסי התארחה בקאמפ נואו למשחק מול ברצלונה בליגת האלופות. הבלוז הפסידו אז 2:1, אבל הדרמה האמיתית התרחשה דווקא אחרי השריקה. על פי ג’ו קול, ששיחק אז בצ’לסי, ז’וזה מוריניו התפרץ בזעם בחדר ההלבשה ופרק את תסכולו על שחקניו.

בספרו האוטוביוגרפי החדש, נזכר קול באותו ערב סוער שבו מוריניו, אז מאמן צ’לסי, התפוצץ על שחקניו: “מוריניו נכנס לחדר ההלבשה וצרח: ‘זה היה המבחן הגדול הראשון שלכם כקבוצה, ונכשלתם! באתם לקאמפ נואו והתחבאתם. פחדנים! אין לכם טיפת אומץ!’”.

לדבריו, המאמן הפורטוגלי לא חסך ביקורת גם מהכוכבים הגדולים של הקבוצה: “הוא ריסק את צ’ך, את טרי, את למפארד. אמר להם שאטו ודקו רמסו אותם. הוא קילל באנגלית מושלמת: ‘ממזרים! אין לכם ביצים!’. כולו שנאה, אכזבה ובוז. האווירה הייתה כמו בתור לגזר דין מוות. חשבתי לעצמי: ‘כשיגיע אליי, יגרדו אותי מהרצפה’”.

גג'ו קול חוגג עם ג'ון טרי וקלוד מקללה מול ברצלונה (IMAGO)

אלא שקול גילה שהפעם יצא בזול: “כשהוא הגיע אליי ואל דאפה (דמיאן דאף), הוא אמר ששיחקנו טוב ונתנו הכול. הרגשתי כמו אדם כפות מול כיתת יורים שקיבל חנינה ברגע האחרון”.

לדבריו של קול, זוהי הייתה שיטתו של מוריניו, לדעת מתי לרמוס ומתי להרים. “במשחק הבא כבר הובלנו 0:3 לפני שברצלונה נכנסה לעניינים. הוא ידע בדיוק איך להוציא מאיתנו את המקסימום”, כתב האנגלי, “אחרי הניצחון הוא חיבק אותי וצעק לקהל: ‘ג’ו קול! ניצחנו בזכותו!’. זו הייתה הדרך שלו לומר שסלח לי, ואני הרגשתי שהצלחתי”. כזכור, באותו גומלין רונאלדיניו צימק ל-3:2 עם צמד עוד במחצית הראשונה, אבל בסופו של דבר טרי קבע 2:4 ששלח את צ’לסי לרבע הגמר.

רונאלדיניו ופרנק למפארד (IMAGO)רונאלדיניו ופרנק למפארד (IMAGO)

למרות הכל, קול מדגיש שהוא חב למוריניו רבות: “הוא אימן כמו שאף אחד אחר לא אימן. הכל היה עם כדור, בלי הפסקות. הוא הכריח אותך לחשוב תוך כדי משחק. פיזית זה היה מתיש, אבל מבחינה מנטלית הוא הפך אותך לחזק יותר”.

