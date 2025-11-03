רועי קהת: שחקנים ישראלים רצו להגיע לאזרבייג'ן

רועי קהת שכבר תקופה לא משחק בארץ, פתח אתמול (ראשון) בהרכב של סומגאייט, קבוצתו האזרית, וכבש צמד כולל שער ניצחון בדקה ה-79. הקשר הישראלי עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך אתה?

”אני מצוין, במיוחד אחרי אתמול”.

איך זה להבקיע צמד בליגה האזרית ולעזור לקבוצה לנצח?

”זה היה ניצחון מאוד חשוב נגד קבוצה שפתחה את העונה מצוין, העונה אני משחק תפקיד יותר אחורי אז שערים עדיין לא היו לי ואני שמח שזה נפתח ומקווה שהמספרים יגיעו בהמשך”.

אתה גר בסומגאייט בעיר עצמה? איך זה מתנהל?

”אני גר בבאקו, הסיבה המרכזית היא כי המסגרות של הילדים נמצאות שם”.

רועי קהת (הטוויטר של סומגאייט)

היא גם עיר מתקדמת יותר.

”כן, היא עיר מדהימה שהפתיעה את כולם וגם את כולנו”.

איך הרמה בליגה?

”היא הרבה יותר טובה ממה שחשבתי כשהגעתי, קרבאח מעל כולם והיא גם העפילה השנה לליגת האלופות ויש לה שחקנים מאוד איכותיים. לנפטצ’י וסבאח יש גם תקציבים, אבל אנחנו מתמודדים איתן”.

איך אתה רואה את השינוי בתפקיד שלך העונה?

”אני מתרגל אליו משבוע לשבוע, אני לוקח יותר אחריות מבחינת הנעת הכדור ובא לקבל אותו יותר מאחורה. אבל אני משתדל להשתמש בתכונה הכי טובה שלי לדעתי, שזה להצטרף קדימה ולהיות מסוכן”.

אתם מצליחים להשתחל למאבקי הצמרת, ברמה האישית אתה בן 33, אתה מרגיש שאתה מתקדם מבחינת הכדורגל וסגנון המשחק? שאתה במקום טוב?

”מרגיש שאני במקום מצוין ועשיתי התקדמות, היה לי גם מאמן מצוין בעונה הראשונה שלי פה. אני גם בן אדם שאוהב להקשיב וללמוד, אני מרגיש גם בכושר מצוין”.

רועי קהת (הטוויטר של סומגאייט)

אתה רוצה לסיים את הקריירה שלך שם או לסגור מעגל בישראל? עד מתי יש לך חוזה?

”הארכתי חוזה עד יוני 2027, אני לא חושב איפה אני רוצה לפרוש, אני מרגיש מצוין ואם לא יהיו פציעות אשחק עוד הרבה שנים. אבל הדברים דינמיים”.

לגבי הנבחרת, כדאי שרן בן שמעון יספור אותך ויצפה בליגה שלך?

”אני תמיד אשמח, אני אתן את כולי גם אם זה יהיה לדקה. אתן הכל באימונים אפילו כי להיות בנבחרת זו חוויה”.

אתה עוקב אחרי הליגה בארץ? מה דעתך על מכבי חיפה?

”תמיד. בכר הוא מאמן מצוין ובכדורגל יש מומנטום. רואים כל כמה שנים שיש קבוצות שבמומנטום יותר טוב, לחיפה היה סגל מדהים בתקופת האליפויות, אבל לדעתי זה שינוי דור מסוים במכבי חיפה. זה מועדון כל כך גדול שהוא יידע להתאקלם ולעשות את השינויים כמו שצריך, יש להם מאמן מצוין והם יכולים להיות בצמרת”.

בארץ היו כאלה שגמרו לך את הקריירה, והנה אתה פורח.

”אני לא הרגשתי ככה, מי שראה גם את העונות הקודמות שלי ראה שהבקעתי 7-8 שערים כל שנה ואני מאוד משמעותי”.

ברק בכר (עמרי שטיין)

מה המטרות שהצבת לעצמך העונה?

”אני רוצה שהקבוצה שלי תאבק יותר גבוה מהעונה שעברה שסיימנו במקום ה-8, וזו הייתה עונה לא טובה. השנה עשו שינויים והתחלנו לא רע בכלל"

אתה ממליץ לשחקנים ישראלים להגיע לליגה שלכם?

”מאוד, אפתיע ואגיד שיש שחקנים ישראלים שרצו להגיע ולפעמים דווקא הקבוצות חושבות שהשחקנים לא מספיק טובים”.

המלצת גם לקבוצה שלך או לקבוצות על שחקנים?

”כן, היו גם שחקנים שהמלצתי ולא יצא, שאלו אותי גם על פרופילים של שחקנים אם כדאי להביא אותם”.

איך החיים באזרבייג’ן וכמה הם שונים מישראל?

”הם שונים באווירה ובווייב, באקו למשל היא פקוקה ועמוסה, אבל עדיין אתה מרגיש שלווה מהתושבים. כל אחד חי את החיים שלו ויכול להרשות לעצמו מבחינה כלכלית את מה שהוא צריך. הבדל מישראל? אתה מרגיש בארץ שאנשים רודפים”.