ליגה יוונית 25-26
235-199פאוק סלוניקי1
226-209אולימפיאקוס2
197-109א.א.ק. אתונה3
1510-219לודיקוס4
1513-129וולוס5
1211-99אריס סלוניקי6
1215-169קיפיסיאס7
128-108פנאתינייקוס8
911-119אטרומיטוס9
816-99פאנטוליקוס10
715-99לאריסה11
616-97אופי כרתים12
520-59פאנסרייקוס13
316-98אסטרס טריפוליס14

"היו משחקים מכורים כששיחקתי ביוון, התביישתי"

אקס מכבי חיפה דניאל סונדגרן: "התביישתי כמו כלב, שמעתי לפני משחקים הוראות כמו ‘היום הם ייפלו ברחבה כדי שנקבל פנדל’. אי אפשר היה להודות בזה"

|
דניאל סונדגרן (עמרי שטיין)
דניאל סונדגרן (עמרי שטיין)

אקס מכבי חיפה והמגן הימני הוותיק דניאל סונדגרן, כיום שחקן דגרפורש השבדית, חשף עדות מצמררת על חוויותיו בליגה היוונית, שם לטענתו לקח חלק במשחקים שהיו מתואמים מראש. בראיון לפודקאסט השבדי "Lundh" סיפר סונדגרן על מה שחווה בתקופתו בוולוס, והודה כי מדובר בתקופה שהותירה בו צלקת נפשית עמוקה.

סונדגרן, בן 34, ששיחק בעבר גם באריס סלוניקי ובמכבי חיפה, הסביר כי במהלך עונת 2024/25 בוולוס נחשף למערכת שלמה של משחקים שהוכרעו עוד לפני שריקת הפתיחה. "לפני אחד המשחקים שמענו בחדר ההלבשה הוראות כמו: ‘היום אתה לא נוגע בכדור’, או ‘היום הם ייפלו ברחבה כדי שנקבל פנדל’", סיפר. לדבריו, שחקנים ידעו על כך, אך פחדו להתעמת עם ראשי המועדון.

"אי אפשר היה לפתוח את הפה מול מי שמחליט, זה האנשים שמשלמים לך את המשכורת", הודה סונדגרן. "אבל זה ברור שיצאנו למגרש והרגשנו בושה. הרגשתי שאני מתבזה".

דניאל סונדגרן (האתר הרשמי של מכבי חיפה)דניאל סונדגרן (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

המגן הדגיש כי הוא עצמו לא היה מעורב בשום קונספירציה או תיאום תוצאה, אך הסביבה סביבו הייתה מושחתת. הוא התייחס למשחקים מול פנסראיקוס כאל דוגמה בולטת, שני המועדונים ניצחו זה את זה 0:3 במהלך הפלייאוף התחתון, ושניהם נשארו בליגה. "זה היה ברור שמשהו לא נקי", אמר.

סונדגרן, שהגיע ליוון אחרי תקופה מוצלחת במכבי חיפה ובאריס סלוניקי, סיפר כי האירועים הללו הובילו אותו למשבר נפשי קשה. עם שובו לשבדיה בקיץ האחרון ולחתימתו בדגרפורש, הוא נאלץ לפנות לטיפול רפואי מידי. "ביום הראשון אחרי שחזרתי הביתה, פשוט קרסתי", שיחזר. "הייתה לי גוש בבטן, לא הצלחתי לנשום. זה נגמר בהתקף חרדה אמיתי ובאשפוז בבית חולים".

לדבריו, החוויה כולה הייתה "סוריאליסטית". "לא האמנתי שזה קורה בליגה מקצוענית, אבל אתה מבין שאין לך מה לעשות, אתה תלוי באנשים האלה. רק כשעזבתי, הרגשתי שאני יכול לדבר על זה".

דניאל סונדגרן (ראובן כהן, מכבי חיפה)דניאל סונדגרן (ראובן כהן, מכבי חיפה)

סונדגרן היה מהשחקנים הבולטים שעברו בישראל והותירו חותם במכבי חיפה, שם היה חלק מההגנה של ברק בכר. הקריירה שלו לקחה אותו בהמשך ליוון, שם הפך לדמות אהובה באריס סלוניקי לפני המעבר לוולוס, חוויה שהסתיימה בתחושת תיעוב כלפי המשחק עצמו.

כיום, כשהוא חזר לשבדיה ומצא יציבות מחודשת בדגרפורש, סונדגרן מנסה לשקם את הקריירה, ובעיקר את הנפש. "לקח לי זמן להבין שמה שקרה שם לא היה באשמתי", אמר לסיום. "היום אני במקום בטוח יותר, אבל זה משהו שיישאר איתי לנצח".

עדותו של סונדגרן עוררה הדים רבים בתקשורת השבדית, כשעיתונים מרכזיים בחרו בכותרות נוקבות כמו "הכדורגל היווני מתחת לפני השטח" ו"עדות שמטלטלת את הענף". בשבדיה מקווים שעצם החשיפה תעודד שחקנים נוספים לדבר על תופעת מכירת המשחקים בליגות קטנות ברחבי אירופה.

