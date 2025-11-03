"למכבי אין סמכות לפסול בורר, מנסה להתיש אותנו"

לפני כמה חודשים מכבי תל אביב פנתה בבקשה לפסול את הבורר עוה”ד ליאור מזור, שמונה לדון בסכסוך כספי בינה לבין בית”ר תל אביב, בטענה כי הוא אוהד היריבה מכבי חיפה. טענה נוספת לפסילתו מבחינת הצהובים היא פקיעת כהונתו. עוה”ד יוסי גייר שמייצג את בית”ר ת”א, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך אתה רואה את הבקשה של מכבי ת”א לפסול את הבורר?

”זו עוד בקשה. מכבי ת”א עושה כל מאמץ והיא בינתיים מצליחה למשוך את הדיון בלי להגיע לגופו של עניין”.

למה באמת? זה כבר שנה ומשהו, כל פעם אנו רואים עוד טענה ועוד טענה

”אני מניח שהעניינים הטכניים גם ייגמרו עוד כמה שבועות, יכול להיות לצד שלנו או לצד של מכבי. מכבי מנסה לשים מקלות בגלגלי התביעה, היא הצליחה למשוך את זה מעל שנה. אני לא יודע למה הם חוששים להגיע לדיון”.

מבינים שבדיון גלעד ברגמן היה יותר בצד שלכם, שאי אפשר לפסול את הבורר אלא הוא צריך לפסול את עצמו. אבל בוא נרד לשורש העניין מה בית”ר ת”א רוצה?

”היה ביניהם הסכם, כאשר בית”ר ת”א הייתה באופן פורמלי או לא קבוצת בת של מכבי. בשלוש השנים האחרונות מבחינת הפעילות המשותפת למשל, היו 45 שחקנים של מכבי ת”א שיחקו בבית”ר, והייתה הסכמה שאם הם יימכרו בית”ר תהיה זכאית ל-15 או 20 אחוז. מכבי לא מתכחשת, אך טוענת שהיא שילמה, אנחנו טוענים שהיא לא שילמה ובזה מתמקדת הבוררות”.

בית"ר תל אביב בת ים (יונתן גינזבורג)

מכבי ת”א כל כך נגד הבורר הזה, לא כדאי לכם לבקש בורר אחר פשוט כדי שתתחילו לדון על התיק הזה?

”לא, כי בורר אחר ייקח לו גם זמן לבוא וללמוד, אני לא חושב שלא אנחנו ולא ההתאחדות צריכים להתכופף”.

לא להתכופף, אבל שהדיון יהיה פרקטי כי מכבי עושה לכם בית ספר בעניין.

”לא עושים לנו בית ספר, איש רב אמצעים עומד מאחוריה והיא באה לנסות ולהתיש אותנו, אך אנחנו לא מורידים ידיים. הבורר הזה כבר דן בכמה טענות עקרוניות של מכבי ודחה אותן אז הן החליטו שהם רוצים לפסול אותו”.

באיזה סכום מדובר, כמה אתם דורשים?

”זה מיליונים, כי רק על פרץ זה בערך 4 מיליון שקלים. זה לא האישיו אם זה יהיה 8 מיליון או 6 מיליון”.

דניאל פרץ (IMAGO)

מה דעתך בית הדין העליון של ההתאחדות יפסוק?

”אני חושב שאין לו ברירה, יש לו סמכויות מאוד רחבות, אך הוא לא יכול להתערב בעניינים של בוררות. הוא לא יכול לבטל את המינוי של הבורר. מי שייצג את ההתאחדות בדיון הספציפי, לדעתו, אנחנו צודקים בעניין ואין למכבי סמכות לפסול את הבורר. בוא נראה מה יחשוב בית הדין, יש סעיף ברור שאומר שבכל מה שקשור לבוררות, מי שצריך להחליט במקרה ספציפי זה הבורר עצמו והוא דחה את הבקשה”.