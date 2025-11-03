יום שני, 03.11.2025 שעה 13:32
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
183-157מכבי אחי נצרת1
1510-167מ.ס. טירה2
145-127מכבי אתא ביאליק3
146-107מכבי נווה שאנן4
138-127הפועל ב.א.גרבייה5
118-107הפועל כרמיאל6
1110-107עירוני נשר7
105-76צעירי אום אל פאחם8
98-77בני מוסמוס9
811-107מ.כ. צעירי טירה10
713-77צעירי טמרה11
69-76הפועל טירת הכרמל12
614-87הפועל בית שאן13
68-27הפועל מגדל-העמק14
511-77הפועל עראבה15
212-67הפועל א.א. פאחם16
212-27מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
175-197מכבי קרית גת1
156-117מכבי קרית מלאכי2
148-137הפועל הרצליה3
137-127מכבי עירוני אשדוד4
128-136מ.כ. ירושלים5
114-67הפועל אזור6
106-97מ.כ. כפ"ס7
108-86מ.ס. דימונה8
810-117מ.כ. חולון ירמיהו 9
811-97מכבי יבנה10
713-67בית"ר יבנה11
713-57הפועל ניר רמה"ש12
615-77הפועל מרמורק13
513-87שמשון תל אביב14
511-67בית"ר נורדיה ירושלים15

מגמה שלילית: כמות השחקנים בליגה א' בירידה

עונת 25/26 בעיצומה ובליגה השלישית אפשר למצוא 379 שחקנים בלבד. לשם השוואה, בעונת 21/22 שיחקו בה 689 שחקנים. בני 31 ומעלה מהווים כ-5% מהכלל

|
הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי (יונתן גינזבורג)
הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי (יונתן גינזבורג)

בורחים מליגה א'? אז נכון, הסגלים לא מלאים עד אפס מקום ויש עוד לא מעט שחקנים בליגה (מצפון ומדרום) שטרם קיבלו דקות משחק, אבל הנתונים לעת עתה, מציגים תמונה של 379 שחקנים פעילים בלבד בליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי. עד תום העונה המספרים ישתנו, כבכל שנה, אך לנקודת הזמן הזו – נתונים נמוכים בהחלט.

לשם השוואה, בעונת המשחקים 2021/22, ליגה א' הסתיימה עם 689 שחקנים פעילים, כלומר 689 שחקנים שראו לכל הפחות דקת משחק אחת, והשתתפו במשחק פעיל של קבוצתם מהליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי. באותה עונה, בחמש השנים האחרונות, שיחקו 328 שחקנים שגילם היה עד 21.

העונה? לעת עתה כאמור, 379 שחקנים פעילים בכל הגילים (הצעיר ביותר: נבו הלל, בן ה-17, שחקן מכבי קריית מלאכי), כש-158 מהם צעירים עד גיל 21, בעוד רק 21 שחקנים, מהסך הכולל, הם בני 31 ומעלה, ואלו מהווים 5.54% בלבד. המבוגר ביותר בליגה א', הוא דובב גבאי, שחקנה של מכבי יבנה, בן ה-38, כשלאחרונה הצטרף לרשימה גם עידו דוידוב, בן ה-31.

'ליגה א (יונתן גינזבורג)

בעונת 2020/21 אחרי שנת הקורונה, עונת הבתים הזכורה לטובה ולרעה, שותפו 564 שחקנים בליגה א', כש-48 מהם היו מעל גיל 31. אלו היוו 8.51% מהסך הכולל, הנתון הגבוה ביותר בחמש השנים האחרונות בליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי. באותה עונה שיחקו 255 שחקנים צעירים עד גיל 21, שהיוו 45.21% מהסך הכולל ששותפו בליגה הזו, הן בצפון והן בדרום.

הפועל ניר רמת השרון, מליגה א' דרום, שניצחה בסוף השבוע האחרון 0:2 את שמשון תל אביב וגרמה לאקס שלה, חי אבייב, להתפטר, שיתפה עד כה הכי הרבה שחקנים, 29 במספר. 12 מהשחקנים, שראו דקות משחק, בני 19 בלבד, שבעה שחקנים בני 20, ארבעה שחקנים בני 21, שלושה שחקנים בני 22 והיתר (שלושה שחקנים) בני 23 (אחד) ו-25 (שניים).

שחקני עירוני רמת השרון (שחר גרוס)שחקני עירוני רמת השרון (שחר גרוס)

הפועל בית שאן, מליגה א' צפון, שהפסידה בסוף השבוע האחרון 3:2 למ.ס טירה, שיתפה עד כה, 27 שחקנים, כלומר הכמות השנייה בטיבה אחרי הפועל ניר רמת השרון מהמחוז המקביל. לרשותה שחקן בן 31 (מוחמד עבאס), שני שחקנים בני 19, חמישה שחקנים בני 20 וכל היתר (19) בני 21 עד 29. קבוצה לא צעירה בהתאם לטווח הגילים, בשונה מהפועל ניר רמת השרון.

*הנתונים נלקחו מ-IsraScout, מאגר הליגות בכדורגל בישראל, הכולל את הליגות הנמוכות, המוזן אוטומטית מנתוני אתר ההתאחדות לכדורגל.

/* LAST / NEXT ROUNDs */