"ינאי מצטייר כבעייתי אצל חלק מאוהדי הפועל"

הפועל תל אביב באמצע עונה היסטורית הכוללת השתתפות ביורוליג, כולל הצלחות גדולות שם וכשהמשחקים צפויים לחזור בקרוב לישראל. עם זאת, לחלק מהקהל האדום עדיין יש מחלוקות מול הבעלים עופר ינאי ולא כולם קונים או מחדשים מנויים. אחד האוהדים המוכרים של הקבוצה, גל סוקולובסקי, דיבר על הנושא בתוכנית "שיחת היום".

אתה הולך למשחקים?

”לא, אבל קניתי מנוי”.

מה, בשביל להבטיח את מקומך?

”לא, אני קונה מנוי כל שנה”.

למה אתה לא הולך?

”אני כבר 10 שנים לא הולך בלי קשר לבעלים”.

היכל מנורה מבטחים עם מעט אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

אז מה הקשר למקרה הזה נקודתית?

”אם הפועל תארח לא ביד אליהו, אז האוהדים כן יחזרו”.

אז מבחינת אוהדי הפועל יש עניין עם יד אליהו וזה לא יסתיים לעולם?

”מבחינת הגרעין הקשה זה קו אדום וכל עוד הפועל תארח אז זה לא יקרה”.

יש גם הגדרות של היורוליג מבחינת המגרש ולבנות מגרש או לשפץ ייקח כמה שנים.

”אז בשנים האלה לא יבואו”.

אז מה אתם רוצים שתהיה סתם קבוצה? שלא תתמודד ברמות הגבוהות? איפה תארח משחקים? זה קל להגיד לא רוצים, השאלה מה כן.

”זו לא דעתי האישית, אין לי בעיה עם יד אליהו אבל לקהל יש ומבחינתם שיארחו בירושלים או חולון”.

אוהדי הפועל תל אביב בהיכל (ראובן שוורץ)

על כמה אנשים מדובר?

”3,000 איש שלא מגיעים ליד אליהו?

חיברת איזה שיר?

”אני כבר עשור לא מחבר שירים”.

יש גם עניין עם עופר ינאי עצמו? שלא מסתדרים עם ההתנהגות שלו?

”עופר מצטייר כאדם בעייתי אצל חלק מהאוהדים והוא מאבד חלק מאוהדים כל הזמן. היו כאלה שתמכו בו בהתחלה, אבל עכשיו הם מתנגדים. חלק בגלל הפוסטים על החטופים, חלק יד אליהו. יש אווירה כללית שהיא נגד עופר ינאי”.