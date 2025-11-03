יום שני, 03.11.2025 שעה 15:43
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"ינאי מצטייר כבעייתי אצל חלק מאוהדי הפועל"

גל סוקולובסקי ב"שיחת היום": "קניתי מנוי, אבל כבר 10 שנים אני לא הולך למשחקים בלי קשר לבעלים. יד אליהו הוא קו אדום לגרעין הקשה של האוהדים"

|
עופר ינאי עם האוהדים ביציע (חגי מיכאלי)
עופר ינאי עם האוהדים ביציע (חגי מיכאלי)

הפועל תל אביב באמצע עונה היסטורית הכוללת השתתפות ביורוליג, כולל הצלחות גדולות שם וכשהמשחקים צפויים לחזור בקרוב לישראל. עם זאת, לחלק מהקהל האדום עדיין יש מחלוקות מול הבעלים עופר ינאי ולא כולם קונים או מחדשים מנויים. אחד האוהדים המוכרים של הקבוצה, גל סוקולובסקי, דיבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אתה הולך למשחקים?
”לא, אבל קניתי מנוי”.

מה, בשביל להבטיח את מקומך?
”לא, אני קונה מנוי כל שנה”.

למה אתה לא הולך?
”אני כבר 10 שנים לא הולך בלי קשר לבעלים”.

היכל מנורה מבטחים עם מעט אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)היכל מנורה מבטחים עם מעט אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

אז מה הקשר למקרה הזה נקודתית?
”אם הפועל תארח לא ביד אליהו, אז האוהדים כן יחזרו”.

אז מבחינת אוהדי הפועל יש עניין עם יד אליהו וזה לא יסתיים לעולם?
”מבחינת הגרעין הקשה זה קו אדום וכל עוד הפועל תארח אז זה לא יקרה”.

יש גם הגדרות של היורוליג מבחינת המגרש ולבנות מגרש או לשפץ ייקח כמה שנים.
”אז בשנים האלה לא יבואו”.

אז מה אתם רוצים שתהיה סתם קבוצה? שלא תתמודד ברמות הגבוהות? איפה תארח משחקים? זה קל להגיד לא רוצים, השאלה מה כן.
”זו לא דעתי האישית, אין לי בעיה עם יד אליהו אבל לקהל יש ומבחינתם שיארחו בירושלים או חולון”.

אוהדי הפועל תל אביב בהיכל (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל תל אביב בהיכל (ראובן שוורץ)

על כמה אנשים מדובר?
”3,000 איש שלא מגיעים ליד אליהו?

חיברת איזה שיר?
”אני כבר עשור לא מחבר שירים”.

יש גם עניין עם עופר ינאי עצמו? שלא מסתדרים עם ההתנהגות שלו?
”עופר מצטייר כאדם בעייתי אצל חלק מהאוהדים והוא מאבד חלק מאוהדים כל הזמן. היו כאלה שתמכו בו בהתחלה, אבל עכשיו הם מתנגדים. חלק בגלל הפוסטים על החטופים, חלק יד אליהו. יש אווירה כללית שהיא נגד עופר ינאי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */