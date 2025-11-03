צביקה הדר: ב"ש זו יותר קבוצה ופחות שמות

קצת יותר משבועיים אחרי הפסד הבכורה שלה בליגה העונה, הפועל ב”ש ניצבת בפני אתגר: הערב (שני, 20:30) היא תתארח באצטדיון טדי ותנסה לפתוח ממנה פער של שבע נקודות, וגם להחזיר את זה ממכבי ת”א לארבע נקודות. הדרומיים יגיעו אחרי ה-0:1 על מכבי בני ריינה, אבל ביקור בטדי זה סיפור אחר. צביקה הדר שאוהד את ב”ש, דיבר על המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

רף ההתרגשות עולה ככל שהזמן עובר?

”אני מוריד לכם, אבל מעלה לכם. אתה שומע את החדשות ואומר איזה כיף לנו הסרט שאנחנו חיים בו. מה שקורה פה בשעה זה לא קורה בהיסטוריה של מדינות בחמישים שנה. חשבתי כבר שיירגע”.

אתה לא שומע חדשות חמש דקות ואתה כבר לא בעניינים.

”זהו עדיף לא לשמוע, איזה כיף שאנחנו בבועה. בסוף אנשים באים לצרוך תרבות, ספורט ומחפשים את האסקפיזם. בגלל זה גם מבאס שהתוצאות לא נקבעות על המגרש וזה דופק את הספורט. אני חושב שהשחקנים מחכים לאירועים האלה כמו טדי או דרבי. זה כמו בעולם שלי, יש לך ערב חברה וזה כיף, ואז יש לך פתאום היכל התרבות, זה אותה הופעה אבל זה כיף ושחקנים מחכים לזה”.

שחקני הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)

איזה משחק אתה צופה הערב?

”אני חושב שיהיה מאוד טקטי מאוד מעניין. שתי הקבוצות משחקות דומה עם לחץ גבוה, השאלה זה מי ישבור את התבנית. בהתחלה מרגיש לי שיהיה מאוד טקטי. בשתי הקבוצות, ובית”ר בכלל בפורמה של חוליה התקפית מטורפת, אז זה משחק של גולים”.

אתה אומר משחק של גולים, אבל מרגיש שחסר קצת מחץ בהתקפת ב”ש.

”אתה רואה את זלאטונביץ’ שלא מוצא את המחץ, כי רצית שהוא ישדרג אותך. ב”ש נורא טובה באמצע ומתבססת על המון גולים לא מהחלוצים הטבעיים שלה דווקא”.

מי השחקן שאתה מצפה בב”ש שייקח על עצמו את המשחק?

”אני מצפה משלישיית האמצע, אין מה לעשות, הם עושים את ההבדל. העונה בית”ר לא קבוצה של שחקן אחד בניגוד לעונה שעברה שהיה אפשר לקרוא לקבוצה בית”ר שועה. עכשיו פתאום יש את ירין לוי ואחרים, יש יותר קבוצתיות. ב”ש זו יותר קבוצה ופחות שמות, זה משחק מאוד מעניין העונה. בית”ר בעיניי עלתה קומה ואני מחכה להתפוצצות של ב”ש נגד קבוצות גדולות”.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם הקהל (מרטין גוטדאמק)

“אחד הדברים המעניינים אם אני לא טועה, אני חושב שאלמוג של בית”ר מאוד האמין בקוז’וק בתחילת דרכו בנתניה. הם חברים טובים ויותר מזה, אלמוג הביא את הסגנון ומשחק הלחץ לבית”ר. יש משהו מאוד מעניין במפגש הזה, יש משהו בתשוקה בחיבור בין קוז’וק, לאלמוג ולברק. מעבר לסיפור הרגיל, יש פה עניין של מי מביא את השיטה יותר טוב. יהיה גם מעניין לראות את התגובות ואני מקווה שזה לא יהיה משחק של אדומים”.

מה תהיה התוצאה?

”לדעתי יהיה משחק צמוד של 1:2”.

למי?

”למי? ברור שלב”ש. החתן שלי אוהד בית”ר שרוף, אז יש לנו כאן דרבי ונראה איזה צעיף הנכדה תלבש בסוף. אני לא בטדי כי יש לי הצגה אז אני בכלל בסרט, אני ממחצית שנייה ומעלה רואה”.

אז אתה מבקש שיגידו לך כמה כמה?

”אני לא חושב שהקהל שמגיע לתיאטרון זה הקהל. למרות שבחמישי אורי מלמיליאן האגדי היה בהצגה ודיברנו שעות מאחורי הקלעים ונפרדנו בחיבוק. מאחורי הקלעים השחקנים ביציאה ובכניסה מתעדכנים על התוצאה”.