"אוהדים לקחו יום חופש, בית"ר כבר לא אנדרדוג"

שוב זה קורה, סולד אאוט בטדי גם הערב (שני, 20:30) לקראת הפועל באר שבע, עוד הוכחה שאוהדי בית"ר ירושלים בטירוף העונה אחרי הקבוצה שלהם. הניצחון על הפועל תל אביב בגמר גביע הטוטו, הזכייה בגביע והאיכות שהפגינה בית"ר ירושלים באותו משחק, נוטעים תקווה בקרב האוהדים שאפשר לשבור את המנחוס מול הדרומיים דווקא עכשיו, בדיוק במומנט הזה ולנצח את הקבוצה מבירת הנגב בטדי, מה שלא קרה למעלה מעשור.

ברק יצחקי לרגע לא חושב שיש משמעות ליכולת הפחות טובה של באר שבע במשחקים האחרונים, בשיחות המתקיימות בבית וגן כולם אומרים במפורש: "באר שבע קבוצה חזקה מאוד, יש לה איכות, אבל אנחנו כבר לא מדברים במונחים של אנדרדוג, אנחנו בית"ר, אנחנו לא מפחדים מאף קבוצה, בבית שלנו עם הקהל שלנו אנחנו באים במטרה לנצח, צריך להפסיק לחשוב על בית"ר במונחים שלפני 4-5 שנים".

והביטחון שיש בקרב האוהדים ואפילו השחקנים מגיע היישר מהמאמן ברק יצחקי, שיגיע הערב עם הכלים הכבדים ביותר שלו מהדקה הראשונה במטרה לנצח. גם החיסרון של לוקה גדראני שמדאיג לא מעט אנשים בבית וגן, לא אמור להשפיע באופן כללי על ההכנות של בית"ר, גיל כהן צפוי למלא את מקומו של הבלם הפצוע.

ברק יצחקי (עמרי שטיין)

לגבי עמדת המגן השמאלי, למרות שאריאל מנדי כשיר, נראה שברק יצחקי ימשיך עם ירדן כהן שמפגין יכולת טובה במשחקים האחרונים, בקישור ימשיכו שלושת הקשרים: דור מיכה, עדי יונה וירין לוי, בחוד: עומר אצילי, ירדן שועה וסמואל קאלו.

בבית"ר אומרים: "הולך להיות ערב מיוחד, מהבוקר בירושלים מדברים רק על המשחק, אוהדים מכל הארץ לקחו יום חופש, יש פה התארגנות למשחק כמו למשחק באירופה. תהיה אווירה מחשמלת, אנחנו באים ערוכים ומוכנים במטרה להחזיר לאוהדים שלנו ולתת להם עוד סיבה גם היום בלילה להיות שמחים, אנחנו נעשה הכול מול קבוצה שכיום לפי הטבלה היא הכי טובה בליגה".

בתוך כך, בית”ר ירושלים הודיעה כי שורד השבי בר קופרשטיין יזכה לטקס מרגש במשחק מול הפועל ב”ש בטדי. בר יעמוד על הדשא יחד עם כוכבי עונת 76’ בצהוב שחור ובניהם: אורי מלמליאן, דני נוימן, ניסים בכר, יצחק ג'נו, יוסי מזרחי, חנן אזולאי, יוסי אברהמי, ויקטור לוי ואברהם לוי.

בר קופרשטיין עם אימו (דובר צה"ל)

הרכב משוער: מיגל סילבה, ירדן כהן, גיל כהן, בריאן קראבלי, רועי אלימלך (גרגורי מורוזוב), ירין לוי, דור מיכה, עדי יונה, עומר אצילי, ירדן שועה, סמואל קאלו.