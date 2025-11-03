יום שני, 03.11.2025 שעה 13:32
ותיקי ישראל ניצחו במשחק הנצחה לאילן פיורנטינו

במסגרת משחק ראווה מרגש בבית הנבחרות בשפיים לזכרו של רבש"צ נחל עוז, אילן פיורנטינו ז"ל, שנפל ב-7 באוקטובר, גברה הנבחרת על ותיקי כפר עזה 1:5

|
משפחת פיורנטינו (יורם שפירר)
משפחת פיורנטינו (יורם שפירר)

משחק הנצחה מרגש לזכר אילן פיורנטינו ז”ל נערך אתמול בבית הנבחרות בשפיים. פיורנטינו ז”ל היה רבש״צ נחל עוז, שנפל בקרב על הגנת היישוב בשבעה באוקטובר 2023. המשחק עצמו הפגיש את נבחרת הוותיקים של ישראל עם קבוצת ותיקי שער הנגב. אילן היה מהדמויות המרכזיות בקבוצה של שער הנגב, שהייתה עבורו בית שני. לאחר נפילתו, שונה שם הקבוצה לוותיקי “פיורה” שער הנגב – לזכרו. 

במהלך הטקס נשאו דברים אמו של אילן, נורית פיורנטינו, ומנכ״ל ההתאחדות לכדורגל, יריב טפר, אשר העניק למשפחתו חולצת נבחרת ישראל ממוסגרת עם השם "פיורנטינו" ומספר 11. במשחק עצמו גברה נבחרת הוותיקים של ישראל על ותיקי “פיורה” שער הנגב בתוצאה 1:5. לנבחרת ישראל כבשו עופר שטרית (שלושער), פיני בלילי ואלון חרזי. עבור שער הנגב הבקיע בר חצור.

נבחרת הותיקים של ישראל וכפר עזה (יורם שפירר)נבחרת הותיקים של ישראל וכפר עזה (יורם שפירר)

מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל, יריב טפר: "אילן היה דמות של מחויבות, אחריות ואהבת הארץ. הוא ייצג ערכים שהם חלק בלתי נפרד מהכדורגל ומהחברה הישראלית. זהו כבוד גדול עבורנו להנציח את זכרו כאן, בבית הנבחרות, יחד עם חבריו, משפחתו ואגדות נבחרת ישראל"

סגל נבחרת הוותיקים: רפי כהן, דני עמוס, אלון חרזי, אמיר שלח, שמעון גרשון, ניסו קפילוטו, יעקב הילל, דדי בן דיין, יואב זיו, סתיו אלימלך, אביחי ידין, עומרי אפק, יוסי בניון, פיני בלילי, יוסי שבחון, עומר גולן, עופר שטרית.

נבחרת הותיקים של ישראל (יורם שפירר)נבחרת הותיקים של ישראל (יורם שפירר)
יוסי בניון בפעולה (יורם שפירר)יוסי בניון בפעולה (יורם שפירר)
