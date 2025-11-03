בן שושן: מצפה מקאלו לקחת על עצמו את המשחק

האם בית”ר ירושלים תתקרב להפועל ב”ש בטבלה? מחזיקת גביע הטוטו תארח את הדרומיים הערב (שני, 20:30) באצטדיון טדי כשהיא יודעת שניצחון יקרב אותה למרחק נקודה מהיריבה. ברק יצחקי ושחקניו יודעים שמדובר באתגר גדול, אבל גם הזדמנות להוכיח שהם ברמה של ב”ש ומכבי ת”א. חלוץ העבר, עמית בן שושן, דיבר על התחושות לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

היית רוצה להיות על הדשא היום בטדי?

”וואו, זה חלום גדול לחזור למשחק כזה. משחק מעניין. למרות שההגנה של ב”ש והקישור חזקים, ההתקפה של בית”ר מאוד מסוכנת”.

אחרי הזכייה בגביע הטוטו הקונפטי התפזר, ברמה המקצועית, המאבק האמיתי מול ב”ש יהיה במרכז הקישור ואולי בהגנה. זה משחק ענק, מי ישלוט באמצע ובקצב המשחק?

”במרכז המגרש לב”ש יש את אליאל פרץ ו-ונטורה שהם מאוד אגרסיביים ומשחקים תמיד קדימה, מצד שני לבית”ר יש קישור מאוד דינמי שיודעים לצאת קדימה. יהיה מעניין לראות את המאבק הזה”.

מי אתה מצפה בבית”ר שייקח על עצמו את המשחק?

”אני אפתיע ואגיד קאלו, שמראה ניצוצות איכותיים בתקופה האחרונה. מהישראלים זה כמובן יהיה אצילי או שועה”.