יום שני, 03.11.2025 שעה 17:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
234-239מכבי ת"א1
216-238הפועל ב"ש2
1710-178בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

בן שושן: מצפה מקאלו לקחת על עצמו את המשחק

חלוץ העבר של בית"ר ב"שיחת היום": "האם הייתי רוצה להיות על הדשא? וואו, זה חלום גדול. ההגנה והקישור של ב"ש חזקים, אבל ההתקפה של בית"ר מסוכנת"

|
ג'ונבוסקו קאלו (ראובן שוורץ)
ג'ונבוסקו קאלו (ראובן שוורץ)

האם בית”ר ירושלים תתקרב להפועל ב”ש בטבלה? מחזיקת גביע הטוטו תארח את הדרומיים הערב (שני, 20:30) באצטדיון טדי כשהיא יודעת שניצחון יקרב אותה למרחק נקודה מהיריבה. ברק יצחקי ושחקניו יודעים שמדובר באתגר גדול, אבל גם הזדמנות להוכיח שהם ברמה של ב”ש ומכבי ת”א. חלוץ העבר, עמית בן שושן, דיבר על התחושות לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

היית רוצה להיות על הדשא היום בטדי?
”וואו, זה חלום גדול לחזור למשחק כזה. משחק מעניין. למרות שההגנה של ב”ש והקישור חזקים, ההתקפה של בית”ר מאוד מסוכנת”.

אחרי הזכייה בגביע הטוטו הקונפטי התפזר, ברמה המקצועית, המאבק האמיתי מול ב”ש יהיה במרכז הקישור ואולי בהגנה. זה משחק ענק, מי ישלוט באמצע ובקצב המשחק?
”במרכז המגרש לב”ש יש את אליאל פרץ ו-ונטורה שהם מאוד אגרסיביים ומשחקים תמיד קדימה, מצד שני לבית”ר יש קישור מאוד דינמי שיודעים לצאת קדימה. יהיה מעניין לראות את המאבק הזה”.

מי אתה מצפה בבית”ר שייקח על עצמו את המשחק?
”אני אפתיע ואגיד קאלו, שמראה ניצוצות איכותיים בתקופה האחרונה. מהישראלים זה כמובן יהיה אצילי או שועה”.

