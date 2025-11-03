יום שני, 03.11.2025 שעה 17:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
234-239מכבי ת"א1
216-238הפועל ב"ש2
1710-178בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"בית"ר פייבוריטית ולא תפסיד להפועל ב"ש"

אקס הירושלמים, קובי מויאל, דיבר על המשחק ב"שיחת היום": "לב"ש יש קישור עוצמתי, אבל כשבית"ר משחקת בשיטה שלה, הפער מצטמצם". וגם: הימור התוצאה

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

אחרי הזכייה בגביע הטוטו, בית”ר ירושלים תפגוש הערב (שני, 20:30) את הפועל ב”ש ותנסה לשלוח מסר לליגה. הצהובים שחורים יארחו את המוליכה באצטדיון טדי כשהם במקום השלישי ויודעים שניצחון יאפשר להם להיצמד למכבי ת”א ולהתקרב למרחק נקודה מהדרומיים. אקס בית”ר, קובי מויאל, דיבר על המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

כמה החיסרון של גדראני ישפיע על בית”ר? הוא ייצב את ההגנה והוא ללא ספק שחקן חשוב מאוד.
”ללא ספק, גדראני שיפר את משחק ההגנה של בית”ר וגם את קרבאלי לידו, הוא נתן לו ביטחון ובמשחקים האחרונים הוא נראה יותר יציב. היום יהיה יותר קשה, למרות שגיל כהן גם בלם טוב ויכול לעשות את העבודה.

“לב”ש יש קישור עוצמתי, אך כשבית”ר משחקת בשיטה שלה בצורה נכונה, הפער מצטמצם. בית”ר בתקופה טובה יותר ובטדי, בית”ר פייבוריטית ואני חושב שהיא לא תפסיד היום”.

קובי מויאל (פרטי)קובי מויאל (פרטי)

היא לא תפסיד, אז כמה ייגמר?
”ייגמר 1:1 או 1:2 לבית”ר. כל כך הרבה שנים בית”ר לא ניצחה את ב”ש בטדי”.

