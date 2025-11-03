"בית"ר פייבוריטית ולא תפסיד להפועל ב"ש"

אחרי הזכייה בגביע הטוטו, בית”ר ירושלים תפגוש הערב (שני, 20:30) את הפועל ב”ש ותנסה לשלוח מסר לליגה. הצהובים שחורים יארחו את המוליכה באצטדיון טדי כשהם במקום השלישי ויודעים שניצחון יאפשר להם להיצמד למכבי ת”א ולהתקרב למרחק נקודה מהדרומיים. אקס בית”ר, קובי מויאל, דיבר על המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

כמה החיסרון של גדראני ישפיע על בית”ר? הוא ייצב את ההגנה והוא ללא ספק שחקן חשוב מאוד.

”ללא ספק, גדראני שיפר את משחק ההגנה של בית”ר וגם את קרבאלי לידו, הוא נתן לו ביטחון ובמשחקים האחרונים הוא נראה יותר יציב. היום יהיה יותר קשה, למרות שגיל כהן גם בלם טוב ויכול לעשות את העבודה.

“לב”ש יש קישור עוצמתי, אך כשבית”ר משחקת בשיטה שלה בצורה נכונה, הפער מצטמצם. בית”ר בתקופה טובה יותר ובטדי, בית”ר פייבוריטית ואני חושב שהיא לא תפסיד היום”.

קובי מויאל (פרטי)

היא לא תפסיד, אז כמה ייגמר?

”ייגמר 1:1 או 1:2 לבית”ר. כל כך הרבה שנים בית”ר לא ניצחה את ב”ש בטדי”.