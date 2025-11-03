יום שני, 03.11.2025 שעה 12:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1519-189מכבי נתניה5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

כ-1,500 כרטיסים לאוהדי מכבי חיפה מול סכנין

המארחת צפויה להביא כ-3,000 אוהדים למשחק החשוב בסוף השבוע, בו כ-80 שוטרים ו-100 סדרנים ינסו לשמור על הסדר. דורל אבונו חתם על גמר חשבון ושוחרר

|
שחקני בני סכנין (רדאד ג'בארה)
שחקני בני סכנין (רדאד ג'בארה)

בני סכנין תארח בסוף השבוע (שבת, 19:30) את מכבי חיפה ל”משחק על 6 נקודות”. מדובר במשחק שלאחריו הקבוצות ייצאו לפגרת שזרוע של שלושה שבועות, מה שמעצים את הרצון של שתי הקבוצות לצאת לפגרה עם נקודות.

על פי הערכת מצב שהייתה מול המשטרה, נקבע כי 80 שוטרים ועוד 100 סדרנים ישמרו על הסדר. האצטדיון יהיה פתוח, כאשר היציע הצפוני יהיה לטובת אוהדי מכבי חיפה. כ-1,500 כרטיסים הוקצו לטובת אוהדי הירוקים והצפי הוא לעוד 3,000 אוהדי סכנין, מה שיכול להבטיח אצטדיון כמעט מלא.

במישור המקצועי, יש שביעות רצון גדולה מהתוצאות במשחקים האחרונים ונראה שהמאמן שרון מימר זוכה להערכה גדולה על בחירת הסגל ועל כך שהצליח לייצב את הקבוצה אחרי שבתחילת העונה היו המון חוסרים ושחקנים לא עברו בבקרה במשחקי גביע הטוטו. נראה שמימר לא יבצע שינויים בהרכב לעומת זה שפתח בתיקו מול הפועל פתח תקווה. 

שרון מימר (עמרי שטיין)שרון מימר (עמרי שטיין)

לפי שעה ולמרות כל הניסיונות, הקשר אוטאנגה גילד טרם נחת בארץ בגלל ענייני ויזה שטרם אושרו לשחקן, למרות שבסכנין טוענים שנמסרו כל המסמכים שנדרשו מצד השחקן כדי להסדיר את נושא הוויזה. בסכנין מקווים מאוד שהשחקן ינחת בקרוב בארץ, בעיקר אחרי שזר אחר, דורל אבונו, שלאחרונה עבר סדרת בדיקות וטיפולים, חתם על גמר חשבון ושוחרר.

