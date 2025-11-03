הספונסר של הפועל: ינאי עשה לא מעט טעויות

המחלוקות בין חלק מאוהדי הפועל תל אביב לבין בעלי המועדון עופר ינאי, עדיין לא נפתרו. בתוך כך, הקבוצה באדום משיגה הצלחות בזירה המקומית וביורוליג וגם חזרת המשחקים לישראל מתקרבת, אך ישנם אוהדים שעדיין לא קונים או מחדשים מנויים. סתיו שחם, בעלי הפועל כפר סבא בכדורגל בעבר ונותן חסות להפועל ת”א בכדורסל בהווה, דיבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

בשנה האחרונה אתה ספונסר וחבר דירקטוריון בהפועל, איך הגעת לכדורסל?

”אני איש כדורגל, אבל קודם כל אוהד הפועל. הכרתי את עופר ינאי והתאהבתי במועדון, איש עסקים מבריק עם לב זהב וכשהוא קרא לי להצטרף הסכמתי כי מה שהם עושים כאן ייזכר לדורות”.

אין ספק שהקימו קבוצה שהיא בטופ יורוליג, אבל מה קורה עם האוהדים?

“עופר וכל הצוות זה לא רק 20 שחקנים שעלו הרבה כסף והגיעו, יש לה מטה ענק ומחלקת מדיה, יחסי ציבור, מנכ”לים סמנכ”לים, זה חברת הייטק לכל דבר ועניין. הפועל שואפת לרמות הכי גבוהות באירופה, אנחנו ברמה אחרת. בהקשר של האוהדים – אני הייתי במשחק בהיכל השלום והאחווה נגד אולימפאקוס, זה פשוט חוויה לראות את הפועל מול 13 אלף יוונים. הסתיים המשחק ולמרות שהפסדנו יצאתי עם חיוך, ואמרתי לעצמי בלב איזה באסה שכל האוהדים לא היו יכולים להיות שם”.

אוהדי הפועל תל אביב בהיכל מנורה מבטחים (רועי כפיר)

נכון, כי זה חלום שמתגשם עבור אוהדים, אבל בשורה התחתונה מכרו קצת יותר מ-4 אלף מנויים. קבוצה אחרת עם סגל כזה כבר היה סולד אאוט, אוהדים נוספים גם לא רוצים לבוא בעקבות מחאת האולטראס.

”ינאי עשה לא מעט טעויות כמו שגם אני עשיתי בכפר סבא, והוא תמיד אומר את אשר על ליבו ויש הרבה אנשים שלא אוהבים לשמוע את זה. בחודשים האחרונים הוא השתפר והתקדם בנושא, אנחנו שומרים עליו ומייעצים לו, אבל זה לא תמיד עוזר. אנחנו לא מוכרים כרגע מספיק מנויים כי עדיין יש חוסר אמון בקרב האוהדים שהיורוליג תחזור לארץ ב-1 בדצמבר כמו שהצהירו. אני מאמין שעשרה ימים או שבוע לפני התאריך הזה שיראו שהפועל נערכת להיכל מנורה, אז נתחיל לראות נהירה של מנויים. יש לי המון חברים שהם אוהדי קבוצות אחרות, שאמרו לי שיורוליג עם הפועל בארץ הם יבואו לראות”.

סתיו שחם (אחמד מוררה)

אז להפועל יהיו אוהדי כורסה ואוהדים אחרים יבואו לראות כי יורוליג, אבל תהיה חסרת האווירה הביתית. מה הבעיה להפגיש בין הצדדים?

“אנחנו מנסים ומשתדלים, אני יודע מבפנים שאנחנו מתכננים גם לעשות משהו עם הדרייב אין וזה אולי ירכך את הזעם. יש הרבה מאוד אוהדים שהיכל מנורה זה בל יעבור וזה שהפועל שם, לא נותן להם בנפש להגיע. אבל אני בטוח שברגע שהם ישמעו שהדרייב אין ישופץ הם יגיעו”.

מתי הוא משופץ? דיברנו עם גורם בכיר בעיריית ת”א ואמר שאין תוכנית כרגע על הפרק. זה לא משהו שמחר יקרה. אותו בכיר צריך לעבור דרכו.

”אני יודע מבפנים שיש תוכניות שמתחילות להתגלגל, זה לא אומר שזה יקרה השנה. אני מניח שלעירייה יש תוכנית סדורה. צריך להבין, ביורוליג אי אפשר לארח שלא בהיכלים הגדולים. מה יקרה אם הפועל ת”א תזכה השנה ביורוליג או תגיע לפיינל פור? ואותם נכדים ישאלו את האוהדים שלהם מה היה אז, אז מה הם יגיעו? לא באתי כי כעסתי על היכל מנורה או על עופר ינאי. הם צריכים לחשוב שהמועדון נמצא במצב חלומי וכל אחד צריך לעשות חשבון נפש ולשים את הכעסים והאינטרסים בצד, כדי להתכנס סביב הקבוצה”.

היכל מנורה מבטחים עם מעט אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

תקציב הפועל ע-160 מיליון שקלים, אתה כדירקטור ואנחנו יודעים שאתה גם על עניין הכספים, אם לא יהיה סולד אאוט במשחקים בארץ זה גירעון עצום. איך ינאי יתמודד? כי אנשים צריכים להביא כסף מהבית? האם לאורך שנים אפשר להתמודד עם זה? יורוליג יכול להכניס כסף ממנויים, וחלק מהעונה כבר עברה. איך מכסים כזה דבר?

”חוץ מינאי יש גם את מיקי מלכה ורענן, שהם אנשים מאוד חזקים כלכלית שאישרו את התקציב ועומדים מאחוריו. הפועל מוכרת בין 6 אלף ל-8 אלף כרטיסים בסופיה ויש הכנסות של קרוב למיליון שקל למשחק, מבחינה כלכלית המצב בסופיה לא כזה נורא. אנחנו מקווים לחזור לארץ ואין לי ספק שעם כל הפעולות שאנחנו עושם, נסיים בצור הטובה. ברור שהיא תהיה גירעונית”.

לדעתך יצטרף עוד מישהו כמשקיע?

”אני מאמי שכן, עובדים נמרצות כי החלומות שלנו הם גדולים?

עופר יירד לפחות מ-50 אחוז מהשליטה בקבוצה? ככל שאתה מצרף אז אתה מאבד אחיזה, מניחים שהם גם ירצו אחוזי שליטה.

”אני סומך על עופר, גם רענן ומלכה הם אנשים רציניים והם סומכים על עופר, אז אני מניח שיגיעו עוד אנשים מהסגנון הזה. את ההחלטה על כמה אחוזים ימכור צריך לשאול את ינאי”.