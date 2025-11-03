היחסים ב-Winner למשחק בין בית"ר לבאר שבע

שני משחקים מסקרנים מצפים לנו הערב (שני) בכדורגל ובכדורסל הישראלי. ב-20:30, בית”ר ירושלים והפועל באר שבע ייפגשו לקרב פסגה מסקרן בליגת העל, כזה שיכול להשפיע על הצמרת כולה. ב-21:10, מכבי תל אביב שרוצה להתאושש מההפסדים ביורוליג תארח את מכבי עירוני רמת גן בליגת ווינר סל.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

הפועל ב”ש פייבוריטית במעט על בית”ר עם יחס של פי 2.00 לניצחון. אם הירושלמים יחגגו בטדי, המנחשים נכונה יזכו ליחס של פי 3.00. חלוקת נקודות בין הירושלמים לדרומיים תניב יחס של פי 3.60.

מכבי ת”א עדיפה ברורה על ר”ג עם יחס של פי 1.80 לניצחון ביותר מ-12 נקודות. אם האורחת תנצח או תפסיד בפחות מ-12 נקודות, המנחשים נכונה יזכו ביחס דומה של פי 1.80. אם הצהובים יצאו עם ידם על העליונה ב-12 נקודות בדיוק, התוצאה תניב יחס של פי 9.00.