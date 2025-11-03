יום שני, 03.11.2025 שעה 11:15
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1413-1211אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1216-1311ריאל סוסיאדד14
1012-910אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

השיא שלאמין ימאל רוצה ויכול לקחת מאמבפה

הנער של בארסה כבש את שערו ה-3 העונה בלה ליגה, ומעוניין להפוך לשחקן שהבקיע הכי הרבה אי פעם ב-5 הליגות הבכירות לפני גיל 19. כמה עוד נותרו לו?

אמבפה וימאל (IMAGO)
אמבפה וימאל (IMAGO)

ברצלונה קטפה שלוש נקודות נוספות בליגה אחרי ניצחון 1:3 על אלצ’ה במונז’ואיק, בזכות שערים של לאמין ימאל, פראן טורס ומרקוס רשפורד.

מספר 10 של האלופה העלה את מאזנו לשלושה שערים בליגה העונה, אחרי שכבש מול מיורקה וראיו וייקאנו, וארבעה בכל המסגרות, כולל השער שכבש בליגת האלופות מול אולימפיאקוס.

מאז הבכורה בקבוצה הבוגרת ב־29 באפריל 2023, ימאל כבר רשם 80 הופעות בליגה הספרדית. בסך הכל הוא כבש 17 שערים ובישל 27 נוספים, נתונים מרשימים במיוחד עבור שחקן שרק לאחרונה חגג את יום הולדתו ה־18.

למעשה, ימאל מתקרב כעת לשיא מרשים שנמצא בידיו של קיליאן אמבפה מתקופת תחילת הקריירה שלו. חלוץ ריאל מדריד כיום הוא השחקן שהבקיע את מספר השערים הרב ביותר באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה לפני גיל 19, 23 שערים, אותם כבש כששיחק במונאקו ובפאריס סן ז’רמן.

חזרה לנצח: 1:3 לבארסה על אלצ'ה במשחק ענק

לכן, מספר 10 של ברצלונה עוד יכול להיכנס להיסטוריה: נותרו לו 27 מחזורי ליגה העונה כדי להבקיע שבעה שערים נוספים, לעבור את מאזנו של אמבפה ולשבור את השיא. יש לזכור כי ימאל יחגוג את יום הולדתו ה-19 ב־13 ביולי, כך שהזדמנותו להשלים את ההישג תסתיים עם סיום העונה. האם הוא יעשה זאת?

