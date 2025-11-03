"אי שיתופו של שרף? כרוקי זה חלק מהחבילה"

בן שרף לא שותף במשחקה של ברוקלין מה-NBA לראשונה העונה, כשזו הפסידה 129:105 לפילדלפיה. סוכנו של הכישרון הישראלי, נדב מור, עלה לדבר על מצבו של השחקן אותו הוא מייצג בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה קורה עם בן שרף?

”הוא התחיל מצוין וממשיך מצוין, לא שיחק? זה עניין של רוטציה וחלוקת דקות. הקבוצה טרם ניצחה אז המאמן בודק מה עובד. כרוקי זה חלק מהחבילה”.

אתה אומר שצריך לדעת להתמודד עם כל הסיטואציות?

”חד משמעית, יש רוקיז שבג’י ליג או שלא שיחקו דקה. כל קבוצה עושה מה שהיא צריכה בשביל לנצח. בברוקלין יש חמישה רוקיז וכל אחד רוצה למצוא את מקומו. בן התחיל בחמישייה והיום לא שותף, זה לא סוף העולם ולא חסרים משחקים כי יש עומס. זה גם לא סוף העולם בקטע של מנוחה”.

בן שרף (רויטרס)

אתה חושב שזה משהו נקודתי ולא מגמתי?

”יש מאמן והוא מחליט, בדעה האישית שלי ואני לא אובייקטיבי, אני חושב שהקבוצה נראית אחרת כשבן על המגרש. הוא מוביל את הקבוצה באסיסטים. הקבוצה רוצה לנצח והיא תעשה מה שהיא צריכה. בן לא שותף והם עדיין הפסידו”.

יש לך לקוח נוסף את עומר מאייר, שפותח מחר את קריירת המכללות.

”התרגשות גדולה, היה לו קיץ עמוס והוא מוכן. אין ציפיות לדקות או מעמד, הוא רוצה לבוא ולשחק את המשחק שלו, להפוך את הקבוצה לטובה יותר. זו עונה סופר ארוכה ואנחנו רק מתחילים”.

באיזה כושר הוא נמצא?

”בכושר טוב, הם עובדים מאוד קשה. אין ציפיות, מעל לכל שיישאר בריא. אני אומר לו לפני כל משחק שייהנה כי זה הכי חשוב”.

בן שרף (רויטרס)

אתה רואה את ההתפתחות של הכדורסלן הישראלי הצעיר שהולך לאמריקה, שם הכסף הגדול, זה ילך ויגבר?

"אני חושב שהכדורסל הולך ונהיה בינלאומי, גם ב-NBA המון מהכוכבים לא אמריקאים. יש גם את עניין הכסף בקולג’ים, אז הכדורסלן הישראלי בגדול גם יוצא מהגבולות לאירופה”.

זה יפגע בליגה בסופו של דבר?

”יש מספיק כישרון אצלנו במדינה כדי למלא את החוסרים”.