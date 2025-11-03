רבע 3, 06:27: מכבי ת"א - עירוני ר"ג 65:59

עונה לא פשוטה עוברת עד כה על מכבי תל אביב, כשהיא ממוקמת בשיפולי היורוליג עם מאזן 6:2 שלילי. עם זאת, בליגה הצהובים מושלמים עד כה, והם מקווים להישאר כך, כשהם מארחים בהיכל מנורה מבטחים את מכבי רמת גן, שמצידה מחפשת להשיג ניצחון שלישי העונה בליגה ולהיצמד לצמרת.

החניכים של עודד קטש מגיעים להתמודדות לאחר שבוע כפול קשה באירופה, בו הפסידו פעמיים. בשלישי ספגו 99:85 לפנאתינייקוס באואקה, ובחמישי רשמו 99:92 מול הכוכב האדום בבלגרד. עם זאת, בליגה לצהובים הרבה יותר קל, והם עומדים כבר על מאזן של 0:3 כשהם לא נתקלים בבעיות מיוחדות בדרך, לאחר ששייטו לניצחונות נוחים מול הפועל ב”ש, מכבי רעננה ובני הרצליה.

מהצד השני, הרמת גנים מקווים לחבר ניצחון שני ברצף, לאחר שגברו במשחק דרמטי 98:100 על קרית אתא במחזור הקודם. החבורה של שמוליק ברנר רושמת חמישה ניצחונות מתוך ששת משחקיה האחרונים, והם רוצים לרשום עוד שנה מוצלחת בליגה הבכירה, לאחר שסיימו את העונה החולפת במקום השלישי בטבלה.

במפגשים בין שתי הקבוצות התל אביבים שולטים ביד רמה, ומעולם לא הפסידו למכבי רמת גן במשחק בית ביד אליהו. בנוסף, ניצחה מכבי בכל 11 ההתמודדויות הקודמות מול הקבוצה מהמרכז, וזאת ניצחה בפעם האחרונה את הצהובים ב-2007, במשחק שלאחריו סיים עודד קטש את הקדנציה הראשונה שלו כמאמן מכבי ת”א.

רבע ראשון: 25:29 למכבי רמת גן

חמישיית מכבי תל אביב: לוני ווקר, ג’ימי קלארק, תמיר בלאט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית מכבי רמת גן: ג’ורדן פלויד, דריון אטקינס, רונאלדו סגו, אדם אריאל וז’ורדאן ניקוליס.

האורחת השיגה את הכדור הראשון, אטיקס פתח עם לייאפ, סורקין השיב עם סל בצבע מנגד, רמת גן עלתה ל-4:6, הצהובים הגיבו עם ריצת 0:7 והפכו, 6:11, פלויד השיב עם שלשה בצד השני, אבל רק כדי לראות את סורקין מטביע בענק ושמוליק ברנר הזעיק פסק זמן ראשון. הקבוצות חזרו לפרקט, האורחת השלימה ריצת 2:11 ולקחה את ההובלה, דיברתולומאו ואייזנדורף החליפו שלשות, ליף ולביא קבעו שוויון מנגד, 23:23. האורחת השלימה ריצת 0:6, ליף צימק לארבע וחתם.

רומן סורקין (רועי כפיר)

רומן סורקין מטביע (רועי כפיר)

רבע שני: 51:58 למכבי רמת גן

דאוטין ג’וניור פתח עם שתי נקודות, קרופורד וסגו קלעו חמש נקודות מנגד, ווקר צלף שלשה גדולה והוריד את ההפרש, אך ראה מיד אחר כך את אטקינס קולע מחוץ לקשת, 30:37 לרמת גן. הצהובים הגיבו עם ריצת 0:6 וצמצמו את ההפרש, האורחת השיבה עם 7:14 וברחה ליתרון, 43:51. ריימן קלע לייאפ, פלויד וסגו קלעו חמש נקודות ונתנו יתרון דו ספרתי, בלאט החזיר שלשה גדולה, פלויד החזיר ל-10 הפרש, אך ריימן צלף מחוץ לקשת וחתם את הרבע.

ג'ף דאוטין ג'וניור מול גיל בני (רועי כפיר)

טי ג'יי ליף (רועי כפיר)

רבע שלישי:

ווקר ואטקינס צלפו שלשה בכל צד, ליף וניקוליס החליפו סלים, 56:63 לרמת גן.