יום שני, 03.11.2025 שעה 22:21
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
8294-3634הפועל ת"א
7315-3194הפועל העמק
6266-3133מכבי ת"א
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6377-3894עירוני קריית אתא
6316-3064הפועל גליל עליון
6320-3034מכבי רעננה
5260-2773עירוני רמת גן
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5343-3194אליצור נתניה
5339-3124מכבי ראשל"צ
4345-2864עירוני נס ציונה
3322-2943בני הרצליה

רבע 3, 06:27: מכבי ת"א - עירוני ר"ג 65:59

ליגת ווינר סל, מחזור 4: קצב גבוה בהיכל, הצהובים מתקשים וכבר היו בפיגור דו ספרתי, אך צמצמו והתקרבו מעט בירידה להפסקה. פלויד בולט, ווקר מנגד

|
לוני ווקר במאבק (רועי כפיר)
לוני ווקר במאבק (רועי כפיר)

עונה לא פשוטה עוברת עד כה על מכבי תל אביב, כשהיא ממוקמת בשיפולי היורוליג עם מאזן 6:2 שלילי. עם זאת, בליגה הצהובים מושלמים עד כה, והם מקווים להישאר כך, כשהם מארחים בהיכל מנורה מבטחים את מכבי רמת גן, שמצידה מחפשת להשיג ניצחון שלישי העונה בליגה ולהיצמד לצמרת.

החניכים של עודד קטש מגיעים להתמודדות לאחר שבוע כפול קשה באירופה, בו הפסידו פעמיים. בשלישי ספגו 99:85 לפנאתינייקוס באואקה, ובחמישי רשמו 99:92 מול הכוכב האדום בבלגרד. עם זאת, בליגה לצהובים הרבה יותר קל, והם עומדים כבר על מאזן של 0:3 כשהם לא נתקלים בבעיות מיוחדות בדרך, לאחר ששייטו לניצחונות נוחים מול הפועל ב”ש, מכבי רעננה ובני הרצליה.

מהצד השני, הרמת גנים מקווים לחבר ניצחון שני ברצף, לאחר שגברו במשחק דרמטי 98:100 על קרית אתא במחזור הקודם. החבורה של שמוליק ברנר רושמת חמישה ניצחונות מתוך ששת משחקיה האחרונים, והם רוצים לרשום עוד שנה מוצלחת בליגה הבכירה, לאחר שסיימו את העונה החולפת במקום השלישי בטבלה.

במפגשים בין שתי הקבוצות התל אביבים שולטים ביד רמה, ומעולם לא הפסידו למכבי רמת גן במשחק בית ביד אליהו. בנוסף, ניצחה מכבי בכל 11 ההתמודדויות הקודמות מול הקבוצה מהמרכז, וזאת ניצחה בפעם האחרונה את הצהובים ב-2007, במשחק שלאחריו סיים עודד קטש את הקדנציה הראשונה שלו כמאמן מכבי ת”א.

רבע ראשון: 25:29 למכבי רמת גן

חמישיית מכבי תל אביב: לוני ווקר, ג’ימי קלארק, תמיר בלאט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית מכבי רמת גן: ג’ורדן פלויד, דריון אטקינס, רונאלדו סגו, אדם אריאל וז’ורדאן ניקוליס.

האורחת השיגה את הכדור הראשון, אטיקס פתח עם לייאפ, סורקין השיב עם סל בצבע מנגד, רמת גן עלתה ל-4:6, הצהובים הגיבו עם ריצת 0:7 והפכו, 6:11, פלויד השיב עם שלשה בצד השני, אבל רק כדי לראות את סורקין מטביע בענק ושמוליק ברנר הזעיק פסק זמן ראשון. הקבוצות חזרו לפרקט, האורחת השלימה ריצת 2:11 ולקחה את ההובלה, דיברתולומאו ואייזנדורף החליפו שלשות, ליף ולביא קבעו שוויון מנגד, 23:23. האורחת השלימה ריצת 0:6, ליף צימק לארבע וחתם.

רומן סורקין (רועי כפיר)רומן סורקין (רועי כפיר)
רומן סורקין מטביע (רועי כפיר)רומן סורקין מטביע (רועי כפיר)

רבע שני: 51:58 למכבי רמת גן

דאוטין ג’וניור פתח עם שתי נקודות, קרופורד וסגו קלעו חמש נקודות מנגד, ווקר צלף שלשה גדולה והוריד את ההפרש, אך ראה מיד אחר כך את אטקינס קולע מחוץ לקשת, 30:37 לרמת גן. הצהובים הגיבו עם ריצת 0:6 וצמצמו את ההפרש, האורחת השיבה עם 7:14 וברחה ליתרון, 43:51. ריימן קלע לייאפ, פלויד וסגו קלעו חמש נקודות ונתנו יתרון דו ספרתי, בלאט החזיר שלשה גדולה, פלויד החזיר ל-10 הפרש, אך ריימן צלף מחוץ לקשת וחתם את הרבע.

גג'ף דאוטין ג'וניור מול גיל בני (רועי כפיר)
טי גטי ג'יי ליף (רועי כפיר)

רבע שלישי: 

ווקר ואטקינס צלפו שלשה בכל צד, ליף וניקוליס החליפו סלים, 56:63 לרמת גן. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */