ליגת ווינר סל 25-26
8294-3634הפועל ת"א
7315-3194הפועל העמק
6266-3133מכבי ת"א
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6377-3894עירוני קריית אתא
6320-3034מכבי רעננה
5260-2773עירוני רמת גן
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5339-3124מכבי ראשל"צ
4258-2413אליצור נתניה
4238-2213הפועל גליל עליון
4345-2864עירוני נס ציונה
3322-2943בני הרצליה

לראשונה אי פעם? רמת גן רוצה ניצחון חוץ על מכבי

החבורה של שמוליק ברנר תתארח בהיכל מנורה מבטחים אצל מכבי ת"א ב-21:10, ותחפש להמשיך במומנטום החיובי של הקבוצה ולרשום ניצחון שלישי העונה בליגה

שמוליק ברנר (רועי כפיר)
שמוליק ברנר (רועי כפיר)

במכבי רמת גן מגיעים עם ביטחון ואמונה שאפשר להפתיע. הקבוצה אשר נמצאת במומנטום חיובי וניצחה בחמישה מששת משחקיה האחרונים (כולל גביע ווינר), נמצאת במקום השלישי בליגה, במאזן 1:2 חיובי. הרמת גנים מעולם לא ניצחו את מכבי ת''א בהיכל מנורה מבטחים, לאחר ש-56 מפגשים בליגה נערכו בין הקבוצות בהיסטוריה, בהיכל בדרום תל אביב, ובכולם ניצחו הצהובים. 

לקראת המשחק אמר שמוליק ברנר מאמן רמת גן: "אנחנו מגיעים למשחק מול מכבי תל אביב ביד אליהו ובהחלט מבינים את סדר הגודל ומי היריבה שתשחק מולנו. יחד עם זאת ובמקביל, אנחנו מרוכזים בעצמנו ובבניית הקבוצה שלנו. במובנים מסוימים, אנחנו עדיין בשלבים התחלתיים של הבנייה. השאיפה שלנו היא להראות בכל שבוע יותר ויותר דקות משחק טובות ומסונכרנות שלנו כקבוצה”.

“אנחנו מרגישים את גרף השיפור אך מן הסתם לקבוצה חדשה יש עדיין בשלב הזה של העונה קשיים וחסרונות. אנחנו עדיין לומדים האחד את השני, בשאיפה שגם השבוע נציג יותר דקות של כדורסל קבוצתי טוב ונמשיך להתקדם כקבוצה". סיכם המאמן.

