לראשונה אי פעם? רמת גן רוצה ניצחון חוץ על מכבי

במכבי רמת גן מגיעים עם ביטחון ואמונה שאפשר להפתיע. הקבוצה אשר נמצאת במומנטום חיובי וניצחה בחמישה מששת משחקיה האחרונים (כולל גביע ווינר), נמצאת במקום השלישי בליגה, במאזן 1:2 חיובי. הרמת גנים מעולם לא ניצחו את מכבי ת''א בהיכל מנורה מבטחים, לאחר ש-56 מפגשים בליגה נערכו בין הקבוצות בהיסטוריה, בהיכל בדרום תל אביב, ובכולם ניצחו הצהובים.

לקראת המשחק אמר שמוליק ברנר מאמן רמת גן: "אנחנו מגיעים למשחק מול מכבי תל אביב ביד אליהו ובהחלט מבינים את סדר הגודל ומי היריבה שתשחק מולנו. יחד עם זאת ובמקביל, אנחנו מרוכזים בעצמנו ובבניית הקבוצה שלנו. במובנים מסוימים, אנחנו עדיין בשלבים התחלתיים של הבנייה. השאיפה שלנו היא להראות בכל שבוע יותר ויותר דקות משחק טובות ומסונכרנות שלנו כקבוצה”.

“אנחנו מרגישים את גרף השיפור אך מן הסתם לקבוצה חדשה יש עדיין בשלב הזה של העונה קשיים וחסרונות. אנחנו עדיין לומדים האחד את השני, בשאיפה שגם השבוע נציג יותר דקות של כדורסל קבוצתי טוב ונמשיך להתקדם כקבוצה". סיכם המאמן.