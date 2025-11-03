"נצטרך משחק מושלם כדי לנצח את בית"ר"

אחרי הניצחון הפושר על מכבי בני ריינה במחזור האחרון, הפועל באר שבע תגיע הערב (שני, 20:30) לאחד המשחקים הקשים בליגה - באצטדיון טדי נגד בית"ר ירושלים שנמצאת בכושר נהדר. החבורה של רן קוז'וק זוכרת היטב את המשחק בפלייאוף בעונה שעברה, אז איבדה את המקום הראשון למכבי תל אביב.

"המשחק נגד בית"ר בטדי בפלייאוף הוא נתן את החותם במאבק האליפות, ציפינו שיהיה פייט במחזור הסיום אבל זה לא קרה, זה עדיין יושב לנו בראש", אמרו בבירת הנגב, "מזלזלים בנו? לא מתעסקים בזה. נצטרך לעשות משחק מושלם כדי לנצח את בית"ר, שכרגע נראית בכושר אדיר. יתרון בלבד לא יספיק, כי בית"ר הופכת את התוצאה בכל פעם. אנחנו מעדיפים פחות לדבר לפני כי אנחנו לא משחקים טוב בחודש האחרון, מה שבטוח שנהיה חייבים להרים את הרמה".

המאמן רן קוז'וק הזהיר את חניכיו ממשחק המעבר ומההתלהבות של שחקני בית"ר, בדגש על דקות הפתיחה. קוז'וק צפוי להמשיך עם רוב ה-11, כשיש שלוש ההתלבטויות: בין גיא מזרחי לרועי לוי, בין זאהי אחמד לאמיר גנאח ואפילו מחשבה לתת את הקרדיט לאופיר דוידזאדה שחידש אתמול את חוזהו בעונה אחת ויכול להתמודד טוב יותר עם עומר אצילי באגף.

אמיר גנאח (מרטין גוטדאמק)

בהיעדרו של מתן בלטקסה, במרכז ההגנה יפתח ג'יבריל דיופ, בקישור תמשיך הפועל באר שבע להתבסס על השלישייה הקבועה לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, ואליאל פרץ. במועדון מקווים שהשלושה ירימו את היכולת, בדגש על הזמבי שכבש רק שני שערים מתחילת העונה.

קוז'וק: צריך לזכור שלא ניצחנו שם עדיין

החלוץ איגור זלטאנוביץ' ימשיך בחוד ההתקפה למרות כושר הבקעה לא קיים. אחרי ריינה, קוז'וק הבהיר כמה זלאטנוביץ' תורם למשחק ההתקפה ונתן את הביטחון שהוא החלוץ הראשון וימשיך לתת לו את ההזדמנות. קוז'וק יפרסם הבוקר את הסגל, חמודי כנעאן עשוי להיות חלק מ-20 השחקנים.