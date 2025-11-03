יום שני, 03.11.2025 שעה 09:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1519-189מכבי נתניה5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"נצטרך משחק מושלם כדי לנצח את בית"ר"

בב"ש דרוכים לפני המפגש ב-20:30 מול מחזיקת גביע הטוטו: "זוכרים את המשחק בפלייאוף. מזלזלים בנו? לא מתעסקים בזה". שלוש התלבטויות לקוז'וק בהרכב

|
שחקני הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)

אחרי הניצחון הפושר על מכבי בני ריינה במחזור האחרון, הפועל באר שבע תגיע הערב (שני, 20:30) לאחד המשחקים הקשים בליגה - באצטדיון טדי נגד בית"ר ירושלים שנמצאת בכושר נהדר. החבורה של רן קוז'וק זוכרת היטב את המשחק בפלייאוף בעונה שעברה, אז איבדה את המקום הראשון למכבי תל אביב.

"המשחק נגד בית"ר בטדי בפלייאוף הוא נתן את החותם במאבק האליפות, ציפינו שיהיה פייט במחזור הסיום אבל זה לא קרה, זה עדיין יושב לנו בראש", אמרו בבירת הנגב, "מזלזלים בנו? לא מתעסקים בזה. נצטרך לעשות משחק מושלם כדי לנצח את בית"ר, שכרגע נראית בכושר אדיר. יתרון בלבד לא יספיק, כי בית"ר הופכת את התוצאה בכל פעם. אנחנו מעדיפים פחות לדבר לפני כי אנחנו לא משחקים טוב בחודש האחרון, מה שבטוח שנהיה חייבים להרים את הרמה".

המאמן רן קוז'וק הזהיר את חניכיו ממשחק המעבר ומההתלהבות של שחקני בית"ר, בדגש על דקות הפתיחה. קוז'וק צפוי להמשיך עם רוב ה-11, כשיש שלוש ההתלבטויות: בין גיא מזרחי לרועי לוי, בין זאהי אחמד לאמיר גנאח ואפילו מחשבה לתת את הקרדיט לאופיר דוידזאדה שחידש אתמול את חוזהו בעונה אחת ויכול להתמודד טוב יותר עם עומר אצילי באגף.

אמיר גנאח (מרטין גוטדאמק)אמיר גנאח (מרטין גוטדאמק)

בהיעדרו של מתן בלטקסה, במרכז ההגנה יפתח ג'יבריל דיופ, בקישור תמשיך הפועל באר שבע להתבסס על השלישייה הקבועה לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, ואליאל פרץ. במועדון מקווים שהשלושה ירימו את היכולת, בדגש על הזמבי שכבש רק שני שערים מתחילת העונה.

קוז'וק: צריך לזכור שלא ניצחנו שם עדיין

החלוץ איגור זלטאנוביץ' ימשיך בחוד ההתקפה למרות כושר הבקעה לא קיים. אחרי ריינה, קוז'וק הבהיר כמה זלאטנוביץ' תורם למשחק ההתקפה ונתן את הביטחון שהוא החלוץ הראשון וימשיך לתת לו את ההזדמנות. קוז'וק יפרסם הבוקר את הסגל, חמודי כנעאן עשוי להיות חלק מ-20 השחקנים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */