חשד: בכירים בספורט מעורבים בפרשת שחיתות

גל מעצרים רחב במסגרת פרשת שחיתות. הבוקר (שני) פשטו חוקרי להב 433 על בתיהם של חשודים בפרשה החמורה, בה מעורבים כ-350 נחקרים, בהם בכירים מעולם הספורט ובמכון וינגייט.

ל-ONE נודע כי בשעת בוקר מוקדמת פשטו שוטרים על מכון וינגייט ועיכבו לחקירה גורמים בכירים בספורט הישראלי. בין המעוכבים לחקירה ישנם בכירים בספורט הישראלי ובמכון הלאומי לספורט.

מהמשטרה נמסר כי שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרו ועיכבו הבוקר עשרות חשודים בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס. החקירה הסמויה החלה לפני כשנתיים.

מכון וינגייט (מערכת ONE)

על פי החשד, בכירים בהסתדרות, ברשויות המקומיות, בחברות ובתאגידים ממשלתיים היו מעורבים בקבלת שוחד וטובות הנאה מאנשי עסקים, בתמורה לקידום עסקיהם ולעשיית רווח. הבוקר, עם המעבר לחקירה גלויה, עצרו ועיכבו השוטרים עשרות חשודים בבתים ובמשרדים, תפסו כסף ורכוש והובאו לחקירה במשרדי להב 433.

בהמשך היום, בהתאם לצורכי החקירה, יובאו חלק מן החשודים להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון. במשטרה ציינו כי החקירה עודנה נמשכת וצפויים להיחקר חשודים נוספים בימים הקרובים, החקירה מלווה על ידי המחלקה הכלכלית של פרקליטות המדינה.

ראש להב 433, ניצב מני בנימין, אמר: “הבוקר הפכה לגלויה, חקירה סמויה שנמשכה כשנתיים, במסגרתה נחשפו חשדות לעבירות מתחום טוהר המידות, אשר בוצעו לכאורה על ידי נושאי משרה בשירות הציבורי ובמשק הישראלי. מהחקירה עד כה, מצטיירת תמונה, המלמדת על יחסי תן וקח בין אנשי עסקים וגורמים שונים במגזר הציבורי. יחידת להב 433 על שלל שוטריה וקציניה, תמשיך במקצועיות ובערכיות במאבק הבלתי מתפשר בשחיתות הציבורית”.