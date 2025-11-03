רבע 4, 10:00: אליצור נתניה - גליל עליון 64:58

אליצור נתניה מארחת בשעה זו את הפועל גליל עליון בארנה בנתניה במסגרת המחזור הרביעי בליגת ווינר סל, כששתי הקבוצות מחפשות לעלות למאזן חיובי, לעקוף אחת את השנייה בטבלה ולהתקרב לחלק העליון של הליגה.

בצד הצהוב, היהלומים מגיעים להתמודדות מאוכזבים אחרי הפסד בשבוע שעבר 86:77 להפועל חולון בחוץ, אך האופי שהציגה הקבוצה גם במשחק שלפני, בו ניצחה את מכבי רמת גן בשתי הארכות, וגם באותו הפסד לאחר שהצליחו לחזור מפיגור 27 לשוויון ברבע האחרון, יכול לעודד את עידן אבשלום וחניכיו, ולתת להם את ה”דרייב” לניצחון בהתמודדות.

מנגד, החבורה מכפר בלום נמצאת במומנטום שלילי, וסופרת כבר שני הפסדים רצופים, בהם קלעה במצטבר 146 נקודות בלבד. האדומים רשמו ניצחון 65:75 מרשים במחזור הפתיחה ב”דרבי” מול הפועל העמק, אך מאז הם לא מצליחים לנצח, כשהם רושמים בתווך הפסדים לקריית אתא ולמכבי רעננה.

הקבוצות כבר נפגשו העונה במסגרת גביע ווינר, אז היו אלה הצהובים מהשרון שיצאו עם ידם על העליונה. מתוך כל עשר ההתמודדויות בין השתיים בעונה הסדירה, רק פעמיים ניצחה הקבוצה האורחת, שבפעם האחרונה שדבר זה קרה היה ב-1998, אז נתניה גברה על גליל של ברד ליף, אביו של שחקן מכבי ת”א טי ג’יי ליף.

רבע ראשון: שוויון 21:21

חמישיית אליצור נתניה: סמאג׳ה כריסטון, שאק ביוקנן, אוטיס פרייז’ר, ניקו קרבאצ’ו ואור קורנליוס.

חמישיית הפועל גליל עליון: סיריל לנג’וויין, דיאנדרה גולסטון, יהל מלמד, יובל שניידרמן וסם אלג’קי.

כמעט דקה וחצי לפתיחת המשחק, ניקו קרבאצ’ו לקח ריבאונד ושם שתי נקודות בלייאפ, סיריל לנג’וויין, הגיב עם שתיים משלו בצד השני. שאק ביוקנן חטף כדור ויצא לדאנק פנוי. סם אלג’יקי חדר לצבע וקלע, אוטיס פרייז’ר הגיב מהר עם השלשה הראשונה במשחק.

אלג’יקי צלף מחוץ לקשת ונעלה את גליל ליתרון ראשון, אך פרייז’ר קלע את השלשה השנייה שלו במשחק והחזיר את היתרון למארחת. האדומים יצאו לריצת 0:7, קרבאצ’ו קלע מקרוב והצליח לצמצם. דורי סהר קלע מחוץ לקשת והשווה ל-18:18. טפי טיומקין קלע עוד שלוש נקודות אצל נתניה, אך יובל שניידרמן כפה שוויון בסל על הבאזר מחצי פרקט.

רבע שני: 44:46 לאליצור נתניה

פרייז׳ר הכניס שתי נקודות מהירות, שחר עמיר צלף שלשה מנגד. פרייז’ר המשיך ללהוט עם עוד סל מחוץ לקשת. גם גולסטון קלע מרחוק כשהקצב הנהדר המשיך. קרבאצ’ו קלע שתי נקודות בצבע מאסיסט קל של ביוקנן והוריד למינוס נקודה בלבד. אלג’יקי הכניס שלשה, ביוקנן הגיב עם שתי נקודות. אריאל סלע צלף מחוץ לקשת ונתן את היתרון ליהלומים. ביוקנן המשיך את הרבע הנהדר שלו עם מהלך של סל ועבירה. שניידרמן קלע מתחת לסל. סלע ניגש לקו והכניס פעם אחת.

רבע שלישי: 58:64 להפועל גליל עליון

לינג’וויין פתח את החצי השני עם שתי נקודות שעשו שוויון. עמיר ושניידרמן גם שמו שתיים כל אחד. סהר קלע את הנקודות הראשונות של המארחת ברבע הזה, אך שניידרמן צלף מחוץ לקשת. פרייז’ר המשיך את המופע שלו, כשקלע חמש נקודות רצופות וקבע שוויון 55. התקפה נהדרת של הגליל הסתיימה בידיו של רז אדם שצלף שלשה, כשבהתקפה הבאה הוא הכניס עוד שתיים. אביבי קלע מחוץ לקשת והעלה את האורחת ליתרון שיא של שמונה נקודות. פרייז’ר צימק מעט עם שלוש נקודות.