מרסלו ירד בזעם: בברצלונה זה תמיד אותו דבר

כוכב העבר של ריאל מדריד, מרסלו, כיכב בקינגס ליג והזכיר נשכחות, אבל ההופעה שלו הסתיימה עם תלונות על השיפוט בליגה, שכדאי להזכיר – הוקמה על ידי אגדת ברצלונה, ג’רארד פיקה, שפגש אותו כיריב פעמים רבות בקלאסיקו. “מרסלו התפוצץ אחרי שלא קיבל פנדל וירד מהמגרש", נכתב בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני.

מרסלו שכבש במדי קבוצתו, Skull FC, בהפסד 5:3 ל-xBuyer שהדיח אותה, הוכשל ברחבה במחצית השנייה על ידי מריו רייס. הברזילאי דרש פנדל, אך לאחר בדיקה מהירה קבעו השופטים כי מדובר בקרן בלבד.

מרסלו הזועם לא הסתיר את תסכולו, סימן בידיים לעבר צוות השיפוט, ביקש חילוף וירד מהמגרש בזעם. "הגעתי ממדריד בשביל השואו, אבל זה מכוער", אמר לאחר המשחק, "עשו עליי פנדל ברור, וזה מלכלך את הכול. אדבר עם פיקה. נראה כאילו עשו את זה כדי להרגיז אותי. זה היה כל כך ברור, והם אפילו לא רצו לבדוק. שיהיה, שימשיך השואו".

מרסלו לא מקבל פנדל ויורד מהמגרש בזעם

מרסלו לא נרגע גם בהמשך, שיתף סרטון של המהלך ברשתות החברתיות וכתב מסר שהזכיר נשכחות מימי הקלאסיקו ההם: "בברצלונה זה תמיד אותו דבר, כבר הרבה זמן. התרגלנו לזה. צריך להוסיף משהו?".

ואם כבר משחקי הקלאסיקו ההם מהעבר, עוד לפני אותה עבירה והכעס של מרסלו, פיקה דיבר במהלך השידור כשהראו את הברזילאי וכאילו חזה את העתיד. “מרסלו כבר מתלונן, אני חושב שזה ב-DNA של שחקנים שלבשו לבן", אמר בלם העבר של בארסה.