יום שני, 03.11.2025 שעה 09:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1519-189מכבי נתניה5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

המטרה בינואר: צירוף קשר 10 ושחקן כנף ימין

בחיפה מבינים ששינויים נחוצים: "באים בטענות ליובאנוביץ' בצדק, אבל איך יכבוש אם הוא לא מקבל כדורים?". הקבוצה לא תעמוד בדרכו של סק אם יקבל הצעה

|
שחקני מכבי חיפה מבקשים סליחה מהאוהדים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מבקשים סליחה מהאוהדים (עמרי שטיין)

במכבי חיפה לא מסתירים את התסכול הגדול מכך שבכל שלושת המשחקים האחרונים אותם ניהלו לסירוגין דייגו פלורס בהפסד מול נתניה, וברק בכר בשתי תוצאות התיקו מול טבריה והפועל ירושלים, הקבוצה הייתה מרחק נגיעה מלזכות בניצחונות ואיבדה אותם.

"רק לחשוב שאם היינו קצת יותר מרוכזים בדקות האחרונות של כל אחד מהמשחקים והיינו שומרים על הניצחונות, היינו היום במקום אחר לגמרי בטבלה וכל מצב הרוח היה משתנה מקצה לקצה. במקום זה התסכול מרחף כאן שבוע אחרי שבוע וזה הורגש היטב אתמול באימון", אמרו בקבוצה.

בכר, שמנסה בכלים שיש ברשותו לעשות את המירב, מודע יחד עם ליאור רפאלוב שאין מנוס מלבצע שינויים בינואר. המטרה העיקרית תהיה להביא שני שחקנים בתפקיד קשר ה-10 מתחת לחלוץ, ושחקן כנף בצד ימין. למכבי חיפה יש היום שלושה שחקני כנף בצד ימין, סוף פודגוראנו, סילבה קאני ודולב חזיזה, שאף אחד מהם לא מספק מספרים כפי שמצופה ממנו.

סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)

במקביל, גם אין קשר 10 שיודע לדחוף כדורי עומק לחלוצים, דבר שצועק לשמיים: "באים בטענות ליובאנוביץ' ובצדק, אבל איך הוא יכול לבוא לידי ביטוי ברגע שהוא לא מקבל כדור אחד ברחבה. יובאנוביץ', להבדיל מסטיוארט שיוצא לקבל כדורים מחוץ לרחבת היריב, ובדומה לגיא מלמד, הוא שחקן רחבה נטו וכל זמן שאין לנו שחקן שנותן כדור עומק או מבשל, יובאנוביץ’ ומלמד לא יצליחו להבקיע", הוסיפו בחיפה.

בכל מקרה, לפי שעה לא יובאנוביץ' ולא מתיאס נהואל קיבלו הודעה שהם משוחררים בינואר, אבל נראה שהשניים מבינים היטב את מעמדם. בתקופה בקרובה ביותר מכבי חיפה תצטרך לקבל החלטה מעשית לגבי עבדולאי סק. לפי שעה אין כוונה להאריך את חוזהו של סק שיוצא בינואר לאליפות אפריקה ונראה שאם יקבל במהלך שהותו שם הצעה מעניינת, הקבוצה לא תעמוד בדרכו ותסתמך על שלושת הבלמים, פדראו שחזר לאימונים מלאים, שון גולדברג וליסב עיסאת שהוא היחיד מבין שחקני הבית שניתן לשדרג ולמכור אותו לחו"ל.

עבדולאי סק (שחר גרוס)עבדולאי סק (שחר גרוס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */