המטרה בינואר: צירוף קשר 10 ושחקן כנף ימין

במכבי חיפה לא מסתירים את התסכול הגדול מכך שבכל שלושת המשחקים האחרונים אותם ניהלו לסירוגין דייגו פלורס בהפסד מול נתניה, וברק בכר בשתי תוצאות התיקו מול טבריה והפועל ירושלים, הקבוצה הייתה מרחק נגיעה מלזכות בניצחונות ואיבדה אותם.

"רק לחשוב שאם היינו קצת יותר מרוכזים בדקות האחרונות של כל אחד מהמשחקים והיינו שומרים על הניצחונות, היינו היום במקום אחר לגמרי בטבלה וכל מצב הרוח היה משתנה מקצה לקצה. במקום זה התסכול מרחף כאן שבוע אחרי שבוע וזה הורגש היטב אתמול באימון", אמרו בקבוצה.

בכר, שמנסה בכלים שיש ברשותו לעשות את המירב, מודע יחד עם ליאור רפאלוב שאין מנוס מלבצע שינויים בינואר. המטרה העיקרית תהיה להביא שני שחקנים בתפקיד קשר ה-10 מתחת לחלוץ, ושחקן כנף בצד ימין. למכבי חיפה יש היום שלושה שחקני כנף בצד ימין, סוף פודגוראנו, סילבה קאני ודולב חזיזה, שאף אחד מהם לא מספק מספרים כפי שמצופה ממנו.

סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)

במקביל, גם אין קשר 10 שיודע לדחוף כדורי עומק לחלוצים, דבר שצועק לשמיים: "באים בטענות ליובאנוביץ' ובצדק, אבל איך הוא יכול לבוא לידי ביטוי ברגע שהוא לא מקבל כדור אחד ברחבה. יובאנוביץ', להבדיל מסטיוארט שיוצא לקבל כדורים מחוץ לרחבת היריב, ובדומה לגיא מלמד, הוא שחקן רחבה נטו וכל זמן שאין לנו שחקן שנותן כדור עומק או מבשל, יובאנוביץ’ ומלמד לא יצליחו להבקיע", הוסיפו בחיפה.

בכל מקרה, לפי שעה לא יובאנוביץ' ולא מתיאס נהואל קיבלו הודעה שהם משוחררים בינואר, אבל נראה שהשניים מבינים היטב את מעמדם. בתקופה בקרובה ביותר מכבי חיפה תצטרך לקבל החלטה מעשית לגבי עבדולאי סק. לפי שעה אין כוונה להאריך את חוזהו של סק שיוצא בינואר לאליפות אפריקה ונראה שאם יקבל במהלך שהותו שם הצעה מעניינת, הקבוצה לא תעמוד בדרכו ותסתמך על שלושת הבלמים, פדראו שחזר לאימונים מלאים, שון גולדברג וליסב עיסאת שהוא היחיד מבין שחקני הבית שניתן לשדרג ולמכור אותו לחו"ל.