יום שני, 03.11.2025 שעה 07:48
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%600-6465פילדלפיה 76'
80%573-5955שיקגו בולס
67%681-6976דטרויט פיסטונס
67%710-7426מילווקי באקס
67%685-6986קליבלנד קאבלירס
60%558-5705ניו יורק ניקס
50%700-7476מיאמי היט
43%814-8187אורלנדו מג'יק
43%847-8517שארלוט הורנטס
33%715-6766אטלנטה הוקס
33%664-6726בוסטון סלטיקס
33%743-7246טורונטו ראפטורס
20%599-5675אינדיאנה פייסרס
17%770-6866וושינגטון וויזארדס
0%766-6706ברוקלין נטס
 מערב 
100%768-8557אוקלהומה ת'אנדר
83%649-7096סן אנטוניו ספרס
75%450-5134דנבר נאגטס
67%706-7186לוס אנג'לס לייקרס
60%571-6395יוסטון רוקטס
60%593-6185פורטלנד בלייזרס
57%810-8237גולדן סטייט ווריורס
50%436-4304לוס אנג'לס קליפרס
50%700-6936מינסוטה טימברוולבס
50%732-7066ממפיס גריזליס
40%609-6085יוטה ג'אז
33%699-6496דאלאס מאבריקס
33%717-6906סקרמנטו קינגס
33%748-7106פיניקס סאנס
0%629-5225ניו אורלינס פליקנס

שרף הסביר מדוע לדעתו סופסל, מחליפו היה חלש

הישראלי דיבר בסיום ההפסד של הנטס לסיקסרס: "אני חושב שהמאמן רוצה לראות ממני יותר בהגנה, זה משהו שאני צריך לשפר". 0 נקודות למרטין שעלה במקומו

|
בן שרף (צילום מסך)
בן שרף (צילום מסך)

בן שרף ממשיך במסע ההתאקלמות שלו בליגה הטובה בעולם, והלילה (בין ראשון לשני) קיבל תזכורת לכך שב-NBA שום דבר לא מובן מאליו, ובוודאי שלא דקות משחק. לאחר חמישה משחקים שבהם פתח בחמישייה של ברוקלין, הרכז הישראלי מצא את עצמו מחוץ לרוטציה בהפסד הכואב 129:105 לפילדלפיה, שהותיר את הנטס ללא ניצחון מאז פתיחת העונה (6:0).

במקומו פתח טייריס מרטין בן ה־27, אך התקשה מאוד וסיים ערב חלש עם אפס נקודות (0 מ־6 מהשדה) וארבעה אסיסטים ב־27 דקות. גם הרוקי הבכיר של הקבוצה, ייגור דיומין, שותף ל־15 דקות בלבד וקלע חמש נקודות, בעוד יתר הצעירים, כולל שרף, נותרו על הספסל לכל אורך המשחק.

מאמן ברוקלין, ג’ורדי פרננדס, הסביר לאחר המשחק את ההחלטה המקצועית: “בסיום המשחק הקודם נגד אטלנטה שיחקנו הגנה הרבה יותר פיזית, וטייריס עשה שם עבודה טובה. הרגשתי שהוא מביא יותר ניסיון, ואני סומך עליו”.

גג'ורדי פרננדס (רויטרס)

עם זאת, לא כולם בקהילת הנטס קיבלו את המהלך בהבנה. הכתב אלק סטורם צייץ: “בן שרף עשה משהו לא בסדר? אני מקווה שההפסד ב־25 הפרש בלעדיו גרם לכולם להבין שזו לא הייתה אשמתו”.

בחמשת משחקיו הראשונים בליגה רשם הרכז בן ה־19 ממוצעים של 3.2 נקודות, 2.2 ריבאונדים ו־3.2 אסיסטים ב־18.2 דקות, אך כעת ייאלץ לעבוד קשה כדי לשוב ולהרוויח את מקומו על הפרקט.

שרף עצמו שמר על קור רוח כשנשאל על הספסול: “אני חושב שהמאמן רוצה לראות ממני יותר בהגנה. בשני המשחקים האחרונים עברו אותי כמה פעמים, וזה משהו שאני צריך לשפר. אני יודע שאני שחקן הגנה טוב, פשוט צריך להיות מרוכז יותר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */