"לאמין ימאל חזר לחייך, ברצלונה חזרה להאמין"

התקשורת הספרדית עסקה בהרחבה בניצחון של ברצלונה 1:3 על אלצ’ה אמש (ראשון), ובעיקר בלאמין ימאל שחזר לכבוש אחרי תקופה סוערת סביבו. בנוסף, התקשורת הספרדית הדגישה את הנתונים ההתקפיים המרשימים של ברצלונה תחת האנזי פליק, כשהיא הקבוצה השנייה הפורייה ביותר באירופה אחרי באיירן מינכן.

במארקה נכתב: "לאמין ימאל חייך שוב", והוסיפו כי "מספר 10 כבש אחרי שבוע שהיה במרכז תשומת הלב". העיתון ציין שימאל, שספג ביקורת חריפה בעקבות הופעתו החלשה בקלאסיקו, הגיב על המגרש. עוד נכתב כי "הוא הראה שוב ניצוצות מהאיכות שלו, היה מחויב הגנתית ונראה נלהב מאוד, במיוחד במחצית הראשונה", אך הודגש שעדיין אינו בכושר השיא בעקבות הפציעה ממנה הוא סובל. המאמן האנזי פליק התייחס לכך ואמר: "הוא צריך לנהל את הפציעה שלו. הוא ממושמע, מתאמן, עובר טיפולים. זו פציעה שחוזרת מדי פעם והוא צריך לדעת להתמודד איתה".

גם ב’אס’ החמיאו לכישרון הצעיר ופתחו בכותרת: "ברצלונה מחליטה להאמין שוב". בכלי התקשורת נכתב כי "פליק והקבוצה היו חייבים לקום על הרגליים אחרי ימים סוערים, והם עשו זאת עם ניצחון 1:3 על יריבה אמיצה ומאורגנת. שלושת שחקני ההתקפה, לאמין ימאל, פראן טורס ומרקוס רשפורד, כבשו והחזירו את הביטחון". בנוסף הודגש תפקודם של פרנקי דה יונג ואריק גארסיה, שתוארו כ"שחקנים שאינם תמיד נראים לעין, אך מחזיקים את הקבוצה יחד".

חזרה לנצח: 1:3 לבארסה על אלצ'ה במשחק ענק

עם 28 שערים ב-11 משחקים, יותר מריאל מדריד, אינטר, פ.ס.ז’ ומנצ’סטר סיטי, לבארסה ההתקפה השנייה בטיבה ביבשת. הישג זה בולט במיוחד בהתחשב בכך שחצי מהחלק ההתקפי של הקבוצה היה פצוע תקופה ארוכה, כולל ראפיניה ורוברט לבנדובסקי, אך למרות זאת, הקבוצה ממשיכה לכבוש עם פיזור שערים רחב: פראן טורס ורשפורד מובילים את טבלת מלכי השערים עם חמישה, אחריהם לבנדובסקי עם ארבעה, וימאל, ראפיניה ופרמין עם שלושה כל אחד.

כך, אחרי סערת הקלאסיקו, התקשורת בספרד ראתה בניצחון על אלצ’ה לא רק התאוששות מקצועית, אלא גם סימן לכך שברצלונה של פליק חוזרת להאמין בעצמה, ובעיקר בלאמין ימאל, שחזר לחייך.