ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1519-189מכבי נתניה5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"נמאס לדבר על מחמאות, צריך לדבר על נקודות"

תסכול בק"ש אחרי ההפסד לנתניה: "לא עוזר שהיינו שווים תיקו, המשחק מול טבריה הוא הכי חשוב שלנו העונה". ברדה: "פראיירים". וגם: לימבומבה וינואר

|
שחקני ק
שחקני ק"ש בסוף המשחק (ראובן שוורץ)

עוד חוזר הניגון: עירוני קריית שמונה הייתה שוב קרובה אמש להשיג תוצאה לא רעה, כשהשוותה בדקה מאוחרת מול מכבי נתניה, אך לבסוף, ספגה שער עמוק בתוספת הזמן ושוב יצאה עם המחמאות ללא נקודות.

הקבוצה של שי ברדה, הצליחה לתסכל את היהלומים בעשרים הדקות הראשונות באמצעות משחק הלחץ הטוב שלה, אך בחלק השני של המחצית הראשונה ולמעשה עד חצי השעה האחרונה, נראתה לא מספיק טוב ולמרות שליטה לקראת הסיום, רשמה הפסד שני ברציפות.

בקבוצה קיימת אכזבה מהחלק ההתקפי, כאשר מוחמד אבו רומי נמצא בתקופה פחות טובה וגם אנתוני לימבומבה, שהגיע בקול תרועה רמה בקיץ וחזר להרכב בשני המשחקים האחרונים, לא מצליח להשפיע. בק"ש עדיין מסרבים לדבר על עזיבה אפשרית שלו בינואר, אבל לכולם ברור, שכרגע השידוך לא עובד.

אבוקסיס וברדה לאחר המשחק בקריית שמונה

"נמאס כל הזמן לדבר על מחמאות, צריך לדבר על נקודות. זה לא עוזר לנו שהיינו שווים תיקו, אם בסוף לא השגנו אותו. יש לנו עכשיו שלושה משחקים נגד קבוצות שאנחנו צריכים להוציא מהן נקודות. המשחק הקרוב מול עירוני טבריה הוא המשחק הכי חשוב שלנו העונה", אמרו במועדון.

יחד עם זאת ולמרות שבמועדון לא רוצים עדיין לדבר על חודש ינואר, ההבנה היא שחייבים להגיע לפחות שני שחקנים לחלק הקדמי, אך ההערכה היא שהם יגיעו בכפוף לשחרור של שחקנים אחרים.

"אנחנו פראיירים. אני לא אגיד על השחקנים שלי שהם לא איכותיים ואצטרך לבדוק מה אני לא בסדר. לפעמים צריך לדעת לקחת נקודה ואנחנו לא יודעים לקחת אותה. אנחנו במחזור התשיעי והחוכמה היא לדעת לפתור את הדברים ולשנות. אנחנו נשנה ונפתור. ינואר?יש עוד חודשיים", אמר המאמן שי ברדה בסיום.

