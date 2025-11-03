יום שני, 03.11.2025 שעה 11:15
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1413-1211אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1216-1311ריאל סוסיאדד14
1012-910אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

המצב הרפואי מדאיג, לאמין והמחליפים מעודדים

פודקאסט בארסה מסכם ניצחון: המספרים החשובים של רשפורד ופרמין, ההתאוששות המקצועית והרפואית של לאמין, צלילה לדו"ח הפציעות הקבוצתי, ברוז' וסלטה

|
ברצלונה חוגגת עם ימאל (IMAGO)
ברצלונה חוגגת עם ימאל (IMAGO)

אחרי המכה בקלאסיקו, בארסה חזרה למסלול הניצחונות עם 1:3 על ה-”מיני-מי” שלה אלצ’ה במשחק הפרידה, אולי, מהמונז’ואיק. אורי רייך, עמית לוינטל ונדב זילברשטיין מסכמים בפודקאסט ברצלונה את הניצחון, מנתחים לעומק את מצב הפציעות ומתכוננים לשתי המשוכות הקרובות בחוץ.

מה בתפריט: ההתאוששות המנטלית החשובה מהקלאסיקו, השער הנפלא וההתמודדות של לאמין ימאל עם הפציעה והרעש התקשורתי, הפלוסים והמינוסים במפגש מול אלצ’ה “המיני-מי” של בארסה, הקושי של הקטלונים מול קבוצות שבאות ללחוץ והיתרון שלהם מול קבוצות שאוהבות להניע מאחור והנתון הכי מפתיע שחוזר אחרי שנתיים.

וגם: רצף הכיבושים המטורף בעידן פליק והרצף הספיגות המדאיג שמחזיר לעידן קומאן, מרקוס רשפורד לא משכיח את ראפיניה, אבל נותן תפוקה בהעדרו, איזה מזל שפרמין לופס לא נמכר, רונאלד אראוחו וההגנה שוב מתקשים עם מלכודת הנבדל והסיכוי שפליק ימתן את העמידה על קו מחצית המגרש.

חזרה לנצח: 1:3 לבארסה על אלצ'ה במשחק ענק

וגם: כיצד יתמודד הקישור ללא פדרי ומתי הקוסם צפוי לחזור, ההבדל הגדול בין ז’ואן גארסיה לוויצ’ך שצ’סני שחייבים לדבר עליו, האם זה היה ניצחון הפרידה מהמונז’ואיק, המשחק בפרו שיוכל להכניס מיליונים, המוקש בבלגיה והמפגש מול הכבשה השחורה מוויגו. האזנה נעימה.

