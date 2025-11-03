תסכול בהפועל ת"א: היעדרות של גינת זאת מכה

הפועל תל אביב אמנם חזרה לנצח אתמול (ראשון) עם 72:89 על מכבי רעננה בחוץ, אך כמעט ולא היו בכלל אנשים במועדון לאחר המשחק שהיו מחויכים. דאגה גדולה הגיעה מכיוונו של תומר גינת, שנאנק מכאבים ברבע השלישי ופונה לבית החולים, אחרי שנפגע בכתף.

במועדון מעריכים שהפורוורד הישראלי ככל הנראה סובל מפריקת כתף, פציעה לא פשוטה בכלל בספורט בכללי ובטח בכדורסל. צפי ההיעדרות של הכוכב אמור להיות בין חודש לחודשיים, בהתאם לתוצאות הבדיקה, כשבכל מקרה הוא לא צפוי לשחק נגד דובאי ביורוליג ונגד הפועל ירושלים בגמר גביע ווינר.

בהפועל ת”א לקחו את הפציעה בצורה לא פשוטה: “תומר אחד העוגנים פה, מקצועית, חברתית, הכל. זה שחקן שחשוב לנו גם ביורוליג וגם בליגה, והיעדרות שלו במשחקים הקרובים ובטח בגמר גביע ווינר ובדרבי זו מכה קשה, אם אכן זה המצב. תומר בחור חזק ולא משנה מה חומרת הפציעה הוא יחזור הכי מהר שאפשר”.

תומר גינת על הפרקט (רועי כפיר)

האדומים המריאו מיד לאחר הניצחון לבוסניה לקראת המפגש נגד דובאי, כאשר הפורוורד הישראלי לא עלה על הטיסה לאחר שפונה לאיכילוב בזמן ההתמודות נגד רעננה. איטודיס הביע דאגה לאחר המשחק: “אני לא יודע כרגע מה מצבו, אני מתפלל שזה לא רציני”. טיילר אניס הוסיף: “תומר קשוח, נתפלל בשבילו, אני מקווה שזו לא פציעה רצינית”.

איטודיס דיבר גם על המשחק: “ברכות לשחקנים שלי. עם הזמן הגענו לקצב שבו אנחנו רוצים לשחק ומשם רעננה לא הצליחה לעצור אותנו. היינו טובים בהגנה, הזזנו היטב את הכדור ושמרנו טוב. אנחנו חלודים בגלל שאנחנו אחרי שבוע כפול ביורוליג, התכוננו יום למשחק הזה בזמן שרעננה התכוננה שבוע. צריך להרוויח דברים על המגרש, אתה לא תנצח רק כי אתה לובש חולצה של הפועל או משחק ביורוליג”.