ליגת ווינר סל 25-26
8294-3634הפועל ת"א
7315-3194הפועל העמק
6266-3133מכבי ת"א
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6377-3894עירוני קריית אתא
6320-3034מכבי רעננה
5260-2773עירוני רמת גן
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5339-3124מכבי ראשל"צ
4258-2413אליצור נתניה
4238-2213הפועל גליל עליון
4345-2864עירוני נס ציונה
3322-2943בני הרצליה

תסכול בהפועל ת"א: היעדרות של גינת זאת מכה

למרות הניצחון על רעננה, האדומים לקחו קשה את הפציעה של הפורוורד הישראלי בכתף: "הוא שחקן קשוח והוא יחזור הכי מהר שיש". אניס: "הוא בחור חזק"

דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)
דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

הפועל תל אביב אמנם חזרה לנצח אתמול (ראשון) עם 72:89 על מכבי רעננה בחוץ, אך כמעט ולא היו בכלל אנשים במועדון לאחר המשחק שהיו מחויכים. דאגה גדולה הגיעה מכיוונו של תומר גינת, שנאנק מכאבים ברבע השלישי ופונה לבית החולים, אחרי שנפגע בכתף.

במועדון מעריכים שהפורוורד הישראלי ככל הנראה סובל מפריקת כתף, פציעה לא פשוטה בכלל בספורט בכללי ובטח בכדורסל. צפי ההיעדרות של הכוכב אמור להיות בין חודש לחודשיים, בהתאם לתוצאות הבדיקה, כשבכל מקרה הוא לא צפוי לשחק נגד דובאי ביורוליג ונגד הפועל ירושלים בגמר גביע ווינר.

בהפועל ת”א לקחו את הפציעה בצורה לא פשוטה: “תומר אחד העוגנים פה, מקצועית, חברתית, הכל. זה שחקן שחשוב לנו גם ביורוליג וגם בליגה, והיעדרות שלו במשחקים הקרובים ובטח בגמר גביע ווינר ובדרבי זו מכה קשה, אם אכן זה המצב. תומר בחור חזק ולא משנה מה חומרת הפציעה הוא יחזור הכי מהר שאפשר”.

תומר גינת על הפרקט (רועי כפיר)תומר גינת על הפרקט (רועי כפיר)

האדומים המריאו מיד לאחר הניצחון לבוסניה לקראת המפגש נגד דובאי, כאשר הפורוורד הישראלי לא עלה על הטיסה לאחר שפונה לאיכילוב בזמן ההתמודות נגד רעננה. איטודיס הביע דאגה לאחר המשחק: “אני לא יודע כרגע מה מצבו, אני מתפלל שזה לא רציני”. טיילר אניס הוסיף: “תומר קשוח, נתפלל בשבילו, אני מקווה שזו לא פציעה רצינית”.

איטודיס דיבר גם על המשחק: “ברכות לשחקנים שלי. עם הזמן הגענו לקצב שבו אנחנו רוצים לשחק ומשם רעננה לא הצליחה לעצור אותנו. היינו טובים בהגנה, הזזנו היטב את הכדור ושמרנו טוב. אנחנו חלודים בגלל שאנחנו אחרי שבוע כפול ביורוליג, התכוננו יום למשחק הזה בזמן שרעננה התכוננה שבוע. צריך להרוויח דברים על המגרש, אתה לא תנצח רק כי אתה לובש חולצה של הפועל או משחק ביורוליג”.

