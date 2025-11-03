"גדולה של קבוצה לנצח גם במשחקים פחות טובים"

מי זוכר שלאחר שלושה מחזורים מכבי נתניה הייתה עם אפס נקודות? היהלומים של יוסי אבוקסיס, גברו אמש 1:2 דרמטי על עירוני קריית שמונה, רשמו ניצחון שלישי ברציפות וחמישי בששת המחזורים האחרונים והתבססו עמוק בפלייאוף העליון.

בניגוד לשנים הקודמות, שלוו בפתיחת עונת רעה, היהלומים רושמים 15 נקודות לאחר תשעה מחזורים, כשבעונה שעברה באותו פרק זמן, צברה הקבוצה שבע נקודות, כאשר ללא ספק, המחאות מגיעות ליוסי אבוקסיס שלאחר פתיחת עונה לא קלה, הצליח לייצב את הקבוצה.

נתניה לא שיחקה אתמול טוב לאורך 90 הדקות, כאשר גם אבוקסיס הודה בכך, אך לאחרונה היא מגלה אופי: בדומה למשחק בסמי עופר, היא שוב ניצחה בתוספת הזמן כאשר הריברטו טבארש בלט עם שער ובישול, כאשר גם מתיאוס דאבו ממשיך לפרוע שטרות עם שער שלישי העונה.

שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)

“לא היינו מספיק טובים, אבל ניצחנו וזה מה שחשוב. זו גדולה של קבוצה של לנצח גם במשחקים פחות טובים, אבל שם המשחק שלנו הוא ההמשכיות. אנחנו רוצים לנצח גם את ריינה ולצאת לפגרה במצב טוב”, אמרו במועדון.

גם המזל היה לצד נתניה אמש: הריברטו טבארש, כובש שער הניצחון, כבר היה בדרך להיות מוחלף, גם בעקבות פציעה, אך החילוף מעט התמהמה, הפורטוגלי נשאר על המגרש והיה זה שהכריע את המשחק. “גם מזל זה חלק מהמשחק”, התבדחו בקבוצה.

אגב, כפי שפורסם ב-ONE, נתניה תצא למחנה אימון בן חמישה ימים באילת, שצפוי להיערך בין ה-20-24.11. נתניה צפויה לקיים בו גם משחק אימון אחד. הבשורה הטובה מגיעה מכיוונו של הבלם מוחמד ג'טיי, שחזר לאימונים מלאים ועשוי להיכלל בסגל לריינה. מקסים פלקושצ'נקו, סיפר אתמול שהוא מרגיש טוב יותר וגם הוא צפוי להיות כשיר.

דניס קוליקוב, פתח בהרכב והציג יכולת טובה, כשבסיום הוא סיכם: “אני שמח מאוד שהראינו אופי ונמשיך הלאה. אם מסתכלים על הטבלה, אפשר לראות שהליגה צמודה. עם הפסד אתה יכול להתקרב לתחתית וניצחון להתקרב לצמרת הגבוהה. בסוף הסיבוב נוכל לדבר”.

הכרטיס האדום שספג מול בני סכנין: “למדתי המון מהמקרה הזה, זה ביגר אותי ואני רוצה מאוד להתרכז בכדורגל ולהראות יכולת טובה. בכדורגל אנחנו חיים ממשחק למשחק, עברו שבועיים ואני רוצה להתרכז בניצחונות”.