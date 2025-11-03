106:137 לאוקלהומה המושלמת על ניו אורלינס

הטירוף בליגת הכדורסל הטובה בעולם, ה-NBA, המשיך גם הלילה (בין ראשון לשני), עם עוד משחק נהדר מצד האלופה והמועמדת ליצור שושלת, אוקלהומה סיטי ת’אנדר, ששייטה עם 106:137 מול ניו אורלינס פליקנס, ונותרה מושלמת בסיום שבעת משחקי הליגה הראשונים.

בעל הבית על הפרקט היה כמובן ה-MVP של העונה הסדירה וסדרת הגמר בעונה שעברה, שיי גילג’ס אלכסנדר, שכיכב עם 30 נקודות כשהסנטר אייזיאה הרטנשטיין נשק לטריפל דאבל עם מאזן של 14 נקודות, 14 ריבאונדים ו-8 אסיסטים.

משחק גדול של זאיון וויליאמסון (20 נק’, 9 ריב’, 6 אס’), שקיבל תמיכה מטריי מרפי (19 נק’) לא הספיק לקבוצה מלואיזיאנה, שעדיין לא ניצחה העונה אחרי שישה משחקים, כשבכל ההתמודדויות שלה העונה, קלעו נגדה 120 נקודות או יותר, כמו המשחק הלילה.