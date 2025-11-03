יום רביעי, 05.11.2025 שעה 07:52
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%713-7576פילדלפיה 76'
83%684-7086שיקגו בולס
71%787-8117דטרויט פיסטונס
67%660-6896ניו יורק ניקס
67%685-6986קליבלנד קאבלירס
62%953-9598מילווקי באקס
57%819-8677מיאמי היט
43%827-8037אטלנטה הוקס
43%843-8527טורונטו ראפטורס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%963-9638שארלוט הורנטס
29%769-7757בוסטון סלטיקס
17%716-6826אינדיאנה פייסרס
14%889-7887וושינגטון וויזארדס
0%891-7797ברוקלין נטס
 מערב 
100%768-8557אוקלהומה ת'אנדר
83%649-7096סן אנטוניו ספרס
80%574-6435דנבר נאגטס
71%821-8417לוס אנג'לס לייקרס
67%673-7496יוסטון רוקטס
62%917-9418גולדן סטייט ווריורס
57%809-8187מינסוטה טימברוולבס
50%712-7136יוטה ג'אז
50%716-7336פורטלנד בלייזרס
43%846-8127ממפיס גריזליס
40%556-5495לוס אנג'לס קליפרס
29%809-7517דאלאס מאבריקס
29%847-8147סקרמנטו קינגס
29%866-8177פיניקס סאנס
17%741-6386ניו אורלינס פליקנס

106:137 לאוקלהומה המושלמת על ניו אורלינס

האלופה נותרה בלתי מנוצחת אחרי שבעה משחקים, שיי והרטנשטיין כיכבו, האחרון היה קרוב לטריפל דאבל. הפליקנס החבולים ללא ניצחון, וויליאמסון בלט

|
שיי גילג'ס אלכסנדר מרוצה (רויטרס)
שיי גילג'ס אלכסנדר מרוצה (רויטרס)

הטירוף בליגת הכדורסל הטובה בעולם, ה-NBA, המשיך גם הלילה (בין ראשון לשני), עם עוד משחק נהדר מצד האלופה והמועמדת ליצור שושלת, אוקלהומה סיטי ת’אנדר, ששייטה עם 106:137 מול ניו אורלינס פליקנס, ונותרה מושלמת בסיום שבעת משחקי הליגה הראשונים.

בעל הבית על הפרקט היה כמובן ה-MVP של העונה הסדירה וסדרת הגמר בעונה שעברה, שיי גילג’ס אלכסנדר, שכיכב עם 30 נקודות כשהסנטר אייזיאה הרטנשטיין נשק לטריפל דאבל עם מאזן של 14 נקודות, 14 ריבאונדים ו-8 אסיסטים.

משחק גדול של זאיון וויליאמסון (20 נק’, 9 ריב’, 6 אס’), שקיבל תמיכה מטריי מרפי (19 נק’) לא הספיק לקבוצה מלואיזיאנה, שעדיין לא ניצחה העונה אחרי שישה משחקים, כשבכל ההתמודדויות שלה העונה, קלעו נגדה 120 נקודות או יותר, כמו המשחק הלילה.

