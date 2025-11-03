יום שני, 03.11.2025 שעה 03:29
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
8294-3634הפועל ת"א
7315-3194הפועל העמק
6266-3133מכבי ת"א
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6377-3894עירוני קריית אתא
6320-3034מכבי רעננה
5260-2773עירוני רמת גן
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5339-3124מכבי ראשל"צ
4258-2413אליצור נתניה
4238-2213הפועל גליל עליון
4345-2864עירוני נס ציונה
3322-2943בני הרצליה

בהפועל ת"א מעריכים: תומר גינת פרק את הכתף

הכוכב הישראלי של האדומים נאנק מכאבים בניצחון על רעננה ופונה לבית החולים, כשבמועדון משערים שהוא סובל מפגיעה לא קלה וייעדר בין חודש לחודשיים

|
תומר גינת על הפרקט (רועי כפיר)
תומר גינת על הפרקט (רועי כפיר)

דאגה גדולה בהפועל תל אביב. אחד השחקנים הבכירים במועדון, בטח מבחינת הישראלים, תומר גינת, נפצע בכתף במהלך הניצחון על רעננה אתמול (ראשון), מיד הרגיש כאבים רבים ופונה לבית החולים איכילוב על מנת לעבור בדיקה מקיפה ולהבחין את חומרת הפציעה שלו.

הסמל של האדומים פונה כשהוא מלווה בצוות רב של המועדון, בין היתר מנכ”ל הקבוצה צחי רייכנשטיין ועוד מספר אנשים. המועדון טס כבר מיד לאחר המשחק למשחק נגד דובאי, שישוחק ביום חמישי בבירת בוסניה, והפורוורד הישראלי לא עלה על הטיסה יחד עם חבריו.

בהפועל תל אביב מעריכים שתומר גינת פרק את הכתף, ואם אכן זה המצב אז זו פציעה לא פשוטה בכלל בספורט בכלל ובכדורסל בפרט, כשהצפי הוא שהוא ייעדר בין חודש לחודשיים מהפרקט. גינת צפוי להחמיץ בכל מקרה את המשחק נגד דובאי וגם את מפגש גמר גביע הווינר נגד הפועל ירושלים בשבת.

חסן דיארה ותומר גינת (רועי כפיר)חסן דיארה ותומר גינת (רועי כפיר)

ניתן קצת מבט אל עבר המשחקים של הפועל תל אביב, כשנזכיר שגינת הוא מבין השחקנים שמשחקים באופן קבוע גם ביורוליג וגם במפעלים המקומיים בישראל. לפי הסדר, לאדומים יש משחקים נגד: דובאי, הפועל ירושלים, בסקוניה, פנרבחצ’ה, מכבי ת”א, מילאנו, נתניה, ריאל מדריד ו-וילרבאן.

כל המשחקים הללו הם רק בחודש הקרוב, כלומר שלפי ההערכה של פריקת כתף גינת צפוי להחמיץ לכל הפחות את אותם מפגשים. אגב, מכבי ת”א זה משחק במסגרת הליגה, ו-וילרבאן זה מפגש שאם הכל יילך כשורה, הוא צפוי להיערך במסגרת היורוליג בהיכל מנורה מבטחים – משחק החזרה לישראל.

