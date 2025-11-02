יום ראשון, 02.11.2025 שעה 23:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1519-189מכבי נתניה5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"ניצחון חשוב, שמח שהצלחנו לקחת נקודות"

אבוקסיס לאחר הניצחון 1:2 על ק"ש: "כדורגל לא מספיק טוב, עשינו המון שטויות. רוצים להיות טובים ולהישאר צנועים". ברדה: "אנחנו לא מספיק יצירתיים"

|
יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)
יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)

מכבי נתניה המשיכה הערב (ראשון) בכושר הנהדר שלה, כאשר גברה 1:2 על עירוני קריית שמונה משער מאוחר ורשמה ניצחון שלישי ברציפות. מאמן היהלומים, יוסי אבוקסיס, דיבר בסיום המשחק.

על המהפך שקבוצתו עברה בתקופה קצרה: “קודם כל אני שמח שהגיעו שחקנים טובים שעזרו לנו להתקדם. המחצית הראשונה הייתה לא רעה בכלל, בשנייה עשינו המון שטויות. הכי חשוב זה לקחת נקודות. הכדורגל שלנו לא היה מספיק טוב היום, אבל אני חושב שזה ניצחון מאוד חשוב מול קבוצה חזקה שיודעת ללחוץ”.

המאמן המשיך: “אני חושב שבמחצית הראשונה הם לחצו אותנו ועשינו דברים יפים, ודווקא בשנייה עשינו המון טעויות ושטויות. שחקנים באו לא מוכנים בראש ואולי הניצחונות האחרונים שיגעו אותנו. ננסה לשפר את זה”.

שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)

“היינו ביום רע עם הכדור, איבדנו כדורים. גם שהצלחנו להשתחרר מהלחץ קיבלנו החלטות לא טובות. נצטרך לעבוד על זה, ויותר כיף לעבוד על כך אחרי הניצחון”.

על המטרות של נתניה: “אנחנו מכוונים ליום שבת. אנחנו רוצים להיות טובים ולהתקדם, להישאר צנועים. אנחנו רוצים להתקדם כל הזמן ולעשות דברים טובים בהמשך העונה”.

מאמן המפסידה, שי ברדה, אמר בסיום על היכולת של קבוצתו: “אני חושב שבמחצית הראשונה השתלטנו לגמרי על המשחק בלי יותר מדי מצבים. טעינו בגול ואחר כך לא היינו מספיק טובים. לפעמים צריך לדעת לשמור על תיקו, ולא עשינו את זה. נרדמנו ושילמנו על זה. שאתה טועה ככה מול נתניה משלמים, וצריך לקחת נקודה במשחק פחות טוב”.

שי ברדה (רדאד גשי ברדה (רדאד ג'בארה)

על הקושי בהבקעת שערים: “אני מסכים, אנחנו לא מספיק יצירתיים, אנחנו צריכים לדעת חוץ מהלחץ להביא עוד דברים למשחק. קריית שמונה מאיימת על השער, אבל היום אני מסכים. יש פגרה והכל יהיה בסדר עם קריית שמונה”.

על כך שקבוצתו לא משחקת בעירה: “סיימתי לדבר על זה”.

המאמן המשיך: “אנחנו צריכים להסתכל ממשחק למשחק ולשחק יותר טוב. אנחנו לא יכולים לקבל גול כזה וזה נאיביות. שאתה משווה ל-1:1 צריך לדעת לקחת את הנקודה. צריך לדעת לטפל בזה. אי אפשר לחשוב על הצמרת, אנחנו עם שמונה נקודות והיינו צריכים להיות עם יותר. אנחנו צריכים להתעשת ולקחת נקודות, ואנחנו ניקח”. 

אביב אברהם לא חוגג אחרי השער (ראובן שוורץ)אביב אברהם לא חוגג אחרי השער (ראובן שוורץ)

כובש שער הניצחון, הריברטו טבארש, אמר על המשחק: “אנחנו יכולים לנצח בשנייה ולהפסיד בשנייה”.

על מה הולך טוב לקבוצה שלו: “הכי חשוב זאת העבודה הקשה שלנו. כשאנחנו עושים הכל יחד יותר פשוט לנצח”.

על ניצחון ברגע האחרון: “זה מיוחד, זה מדהים. זה ניצחון שלישי ברציפות, ואנחנו מפוקסים למשחק הקרוב”.

על הקשר שלו עם האוהדים שלו: “הם מדהימים, הם תומכים. הם באים ושרים עד השנייה האחרונה והם תמיד איתנו. זה רגע מיוחד, כשהאוהדים צועקים את שמך. אני צריך להמשיך לעבוד כדי שהם ימשיכו להגיד את השם שלי”.

הרי טבארש חוגג (ראובן שוורץ)הרי טבארש חוגג (ראובן שוורץ)

כובש השער לזכות קריית שמונה ואקס נתניה, אביב אברהם, אמר על השער המאוחר שקבוצתו ספגה: “במשך שישים דקות התבטלנו מול נתניה, אך לאחר מכן נכנסו לקצב והיינו קרובים. הגול שספגנו הוא נאיביות, וזה מבאס”.

על כך שהאם קבוצתו היא נאיבית: “לא נאיבית, ברוב המשחקים אנחנו טובים. מבחינת תוצאות זזה לא מה שאנחנו רוצים ומצפים, אבל היום ההפסד כואב. המשחק היום קצת נאיבי”.

לגבי השער שכבש היום: “מכבי נתניה הוא המועדון של חיי, גדלתי פה במשך כל שנותיי היפות והוא קרוב ללב שלי. ברור שלא אחגוג מולו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */