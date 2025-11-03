יום רביעי, 05.11.2025 שעה 07:56
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
8294-3634הפועל ת"א
8347-3974מכבי ת"א
7315-3194הפועל העמק
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6316-3064הפועל גליל עליון
6320-3034מכבי רעננה
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5343-3194אליצור נתניה
5339-3124מכבי ראשל"צ
4345-2864עירוני נס ציונה
3322-2943בני הרצליה

"לא יכולים לזלזל, זה משחק שאנחנו צריכים לקחת"

מכבי ת"א מתכוננת לר"ג הערב ב-21:10, ויודעת שהיא חייבת להתאושש מההפסדים ביורוליג: "צריך להיראות יותר טוב, לקום ולשחק יותר חזק". אומורי נרשם

|
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

"אין מקום לטעויות" אומרים במכבי תל אביב לקראת המשחק הערב (שני, 21:10) נגד מכבי רמת גן במסגרת המחזור הרביעי של ליגת העל. עודד קטש וחניכיו מגיעים להתמודדות מול חניכיו של שמוליק ברנר לאחר שהפסידו את שני המשחקים האחרונים שלהם ביורוליג, וכשבחמישי הקרוב הם יפגשו את מונאקו של ואסיליס ספאנוליס שנראה שמצאה את הקצב שלה בשבוע שעבר. 

"שוב חזרנו משבוע כפול, שוב ספגנו שני הפסדים ושוב אנחנו צריכים לקום" הוסיפו במועדון, הפעם היו אלו פנאתינייקוס והכוכב האדום בלגרד, משחק חוץ אחד ומשחק אחת 'בבית', אך היה זה שבוע המשחקים הכפול השלישי בתחרות הבכירה של היבשת הישנה ובכל אחד מהם מחזיקת גביע המדינה ספרה שני הפסדים. יחד עם זאת, לאחר כל צמד הפסדים, הגיע לו ניצחון. תחילה הייתה זו הפועל תל אביב בדרבי ואז הייתה זו ריאל מדריד. 

ערב המחזור הרביעי של ליגת העל, הצהובים מחזיקים במאזן מושלם של שלושה ניצחונות בשלושת המחזורים בהם שיחקו עד כה. היריבה אותה יפגשו היום מוכרת כזו שביצעה שינויים בסגל, אך כזו שגם מגיעה עם שמות מוכרים כמו זה של אדם אריאל. בסביבת הקבוצה בטוחים: "עם איך שאנחנו משחקים אנחנו לא יכולים לזלזל באף קבוצה". יחד עם זאת, במועדון רואים במשחק נגד חניכיו של ברנר כ-"משחק שאנחנו צריכים לקחת".

עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)

"אנחנו צריכים להתקדם כקבוצה" מרחיבים במועדון ומסכמים, "צריכים להיראות יותר טוב וזה לקום ולשחק הרבה יותר חזק". הצהובים רוצים לפתוח את השבוע מבחינתם ברגל ימין ולהישאר מושלמים בטבלת הליגה, כאשר כבכל עונה מכוונים למקום הראשון בתום העונה הסדירה. בנוסף, קליפורד אומורי נרשם לליגה. כאמור, לאחר המשחק מול רמת גן, עודד קטש וחניכיו יפגשו את מונאקו ביום חמישי ואז ביום שבת יתארחו אצל אליצור נתניה לפני שבוע משחקים כפול נוסף בליגה שנחשבת לשנייה בטיבה בעולם.

