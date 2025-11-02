טורס: חוזרים להיות ברצלונה של השנה שעברה

ברצלונה מרפאת את פצעיה. לאחר ההפסד בקלאסיקו, השחקנים של האנזי פליק השיגו ניצחון 1:3 על אלצ’ה הערב (ראשון) והשיבו לעצמם את הביטחון. האלופה נמצאת כעת במקום השני עם 25 נקודות, חמש פחות מהמוליכה ריאל מדריד.

פראן טורס שיתף בסיום: "חשוב מאוד לפתוח חזק ובאינטנסיביות. משם אנחנו צריכים לקחת את המשחק לכיוון שאנחנו רוצים שהוא ילך אליו. ידענו איזה סוג של משחק הם הולכים לשחק נגדנו, כמעט אישית על כל המגרש”.

“פתחנו חזק מאוד, אחר כך קצת יצאנו מהקצב, אבל מצאנו שוב את הרוח והאינטנסיביות שלנו. אני חושב שאנחנו חוזרים להיות ברצלונה של השנה שעברה. נמשיך לעשות את זה. תמיד לעזור לקבוצה, ואני מקווה להבקיע עוד הרבה שערים", סיכם.

חזרה לנצח: 1:3 לבארסה על אלצ'ה במשחק ענק

מרקוס רשפורד הוסיף: "עבדנו קשה כדי לנצח. אנחנו מתקדמים ממשחק למשחק. אני מנסה לעשות את הכי טוב שאני יכול. היום הצלחתי לעשות דברים בצורה טובה יותר, ואני מרוצה מהפתיחה שלי. אנחנו צריכים להמשיך להיות קבוצה".

המאמן האנזי פליק אמר: "אהבתי מאוד את הדינמיקה של הקבוצה ואת הלחץ. אלצ’ה רצתה להיות הדומיננטית, אבל ראיתי מהקבוצה שלי אינטנסיביות נהדרת, וזה בא לידי ביטוי בשני השערים הראשונים שלנו. אלצ’ה לא הפתיעה אותי, בהחלט הגיע לה לעלות ליגה לפי הדרך שבה היא משחקת".

האנזי פליק (IMAGO)

"אנחנו לא יודעים איך זה היה נראה עם פדרי, גם איתו כבר היו לנו בעיות, אבל אני חושב שהדבר החשוב ביותר הוא שלוש הנקודות מול קבוצה שאני אוהב. רצינו ללחוץ בעוצמה וגם לעבור מהר מהגנה להתקפה, והיום הצלחנו בזה. יכולנו להבקיע יותר שערים, אבל צריך להתקדם צעד אחר צעד. שלוש נקודות, יצירת מצבים, זה מה שאני אוהב".

"אני חושב שרשפורד ופראן נתנו לנו הרבה רגעים חיוביים במשחק הזה. אני מאוד שמח שהם נמצאים ברמה הזו. אמרתי להם לפני המשחק ששני האימונים האחרונים שלנו היו מהטובים ביותר העונה, ואני שמח לראות את המומנטום הזה גם במשחק. היו לנו הרבה מצבים, לא ניצלנו אותם כמו שצריך, וכמו שאמרתי, חשוב לשמור על החזקת הכדור, נצטרך לעבוד על זה, אבל אהבתי את הביטחון שהקבוצה הפגינה", סיכם המאמן.