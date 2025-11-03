פפ לא מתאפק: הולאנד ברמה של מסי ורונאלדו

הוא בלתי ניתן לעצירה. והוא הוכיח זאת בעצמו על המגרש. כשהוא רץ לעבר שער היריבה, אי אפשר לעצור את ארלינג הולאנד. אחרי ה-1:3 על בורנמות’ שהחזיר את מנצ’סטר סיטי למסלול הניצחונות, פפ גווארדיולה אפילו פלט השוואה בינו לבין ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו, ובהמשך גם נימק אותה בנתונים.

בגיל 25 בלבד, להולאנד כבר יש 322 שערים עבור נבחרתו וכל המועדונים שבהם שיחק. התרומה שלו לסיטי מכרעת, ולמעשה הוא כבש יותר שערים מכל שאר שחקני הקבוצה יחד. הוא היחיד עם יותר משני שערים, והוא בדרך הבטוחה לזכות שוב בתואר מלך השערים של הפרמייר ליג. באיתיחאד מקווים שהוא גם יעזור להביא אליפות נוספת.

הולאנד כובש בלי הפסקה, אבל אף שחקן אחר לא כבש יותר משער-שניים. זה מדאיג אותך?

"אוריילי כבש. ארלינג לא שיחק נגד סוונסי וכבשנו שלושה שערים. זה כמו לשחק עם מסי או רונאלדו, ההשפעה שלו עצומה. ברור שאנחנו צריכים שגם שחקנים אחרים יכבשו, היו לנו מצבים", אמר פפ גווארדיולה.

ארלינג הולאנד (IMAGO)

האם לדעתך הולאנד כבר הגיע לרמה של מסי או רונאלדו?

"ראיתם את הנתונים שלו? ברור שכן. ההבדל הוא שמסי ורונאלדו עושים את זה כבר 15 שנה, והם עדיין מבקיעים, בארצות הברית ובסעודיה. אבל הוא בהחלט ברמה הזו, כן. האופן שבו הוא בעט לשער הראשון. הוא פשוט יודע שהוא הולך להבקיע. יש לו את הרעב הזה. זה מדהים לעבוד איתו. לפעמים אני קשוח איתו, אומר לו שהוא צריך להשתפר, אבל הוא פתוח לזה, ולא כל שחקן כזה. בלעדיו זה היה הרבה יותר קשה”.

גווארדיולה הוסיף אמר לאחר המשחק: “שיחקנו מצוין. היינו חייבים להיות מאוד מתואמים בלחץ ובהגנה שלנו. הם שיחקו טוב מאוד, וכמובן שארלינג שוב היה גורם מכריע. ידענו למה לצפות, חווינו את זה בעונה שעברה, קבוצה שהרסה כל מה שעמד מולה בפרמייר ליג. כאן זה תמיד צמוד מולם, הם אינטנסיביים ואגרסיביים מאוד. זה רק המשחק השני שהם הפסידו, ואנחנו הפסדנו יותר מהם, זו קבוצה מצוינת”.

ראיין צ'רקי וארלינג הולאנד חוגגים (IMAGO)

על השבוע הקרוב: “זה שבוע חשוב. עכשיו מתחילה ליגת האלופות ויש לנו הזדמנות אדירה להבטיח את העלייה לשלב הבא”. על שער השוויון שספגה קבוצתו: “השער שספגנו, כשרואים את ההילוך החוזר, זה פשוט לא ייאמן שזה לא נפסל. לפעמים קשה להבין איך זה לא נחשב לעבירה. זה היה רגע בעייתי, אבל היינו יציבים מספיק כדי לשמור על המומנטום ולכבוש שוב”.

בהמשך הוסיף המאמן על שביעות רצונו מהיכולת הכללית: “אף מאמן, אף קבוצה ואף שחקן לא יכולים לזלזל בבורנמות’. לפני המשחק הזה הם הפסידו רק פעם אחת. לשחק 95 דקות בקצב כזה, זה מדהים. הם קבוצה יוצאת מן הכלל, אנחנו יודעים כמה זה קשה, אבל ניהלנו את זה היטב. האיכות של השחקנים שלנו באמצע עשתה את ההבדל”.

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

“בעונה שעברה, כשניצחנו פחות, אנשים אמרו ‘הפסדתם ארבעה או חמישה משחקים’, ספרו גם את גביע הליגה, הגביע האנגלי וליגת האלופות. אז עכשיו אל תעשו את ההיפך. הפסד לאסטון וילה, זה קורה, אבל בליגה זה באמת חשוב מאוד. אחרי עשרה מחזורים אנחנו במקום השני בטבלה, וזה מצב מצוין”, סיכם.