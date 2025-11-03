יום שני, 03.11.2025 שעה 15:40
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1814-1810ליברפול3
1814-1710בורנמות'4
178-1710טוטנהאם5
1711-1810צ'לסי6
177-119סנדרלנד7
1716-1710מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1114-1210פולהאם14
1112-99אברטון15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20

פפ לא מתאפק: הולאנד ברמה של מסי ורונאלדו

מאמן סיטי שיבח את הכוכב הבלתי עציר: "ההשפעה שלו עצומה, ההבדל זה שמסי ורונאלדו עושים זאת כבר 15 שנה. לפעמים אני קשוח איתו". וגם: טענות לשיפוט

|
הולאנד ופפ (IMAGO)
הולאנד ופפ (IMAGO)

הוא בלתי ניתן לעצירה. והוא הוכיח זאת בעצמו על המגרש. כשהוא רץ לעבר שער היריבה, אי אפשר לעצור את ארלינג הולאנד. אחרי ה-1:3 על בורנמות’ שהחזיר את מנצ’סטר סיטי למסלול הניצחונות, פפ גווארדיולה אפילו פלט השוואה בינו לבין ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו, ובהמשך גם נימק אותה בנתונים.

בגיל 25 בלבד, להולאנד כבר יש 322 שערים עבור נבחרתו וכל המועדונים שבהם שיחק. התרומה שלו לסיטי מכרעת, ולמעשה הוא כבש יותר שערים מכל שאר שחקני הקבוצה יחד. הוא היחיד עם יותר משני שערים, והוא בדרך הבטוחה לזכות שוב בתואר מלך השערים של הפרמייר ליג. באיתיחאד מקווים שהוא גם יעזור להביא אליפות נוספת.

הולאנד כובש בלי הפסקה, אבל אף שחקן אחר לא כבש יותר משער-שניים. זה מדאיג אותך?
"אוריילי כבש. ארלינג לא שיחק נגד סוונסי וכבשנו שלושה שערים. זה כמו לשחק עם מסי או רונאלדו, ההשפעה שלו עצומה. ברור שאנחנו צריכים שגם שחקנים אחרים יכבשו, היו לנו מצבים", אמר פפ גווארדיולה.

ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)

האם לדעתך הולאנד כבר הגיע לרמה של מסי או רונאלדו?
"ראיתם את הנתונים שלו? ברור שכן. ההבדל הוא שמסי ורונאלדו עושים את זה כבר 15 שנה, והם עדיין מבקיעים, בארצות הברית ובסעודיה. אבל הוא בהחלט ברמה הזו, כן. האופן שבו הוא בעט לשער הראשון. הוא פשוט יודע שהוא הולך להבקיע. יש לו את הרעב הזה. זה מדהים לעבוד איתו. לפעמים אני קשוח איתו, אומר לו שהוא צריך להשתפר, אבל הוא פתוח לזה, ולא כל שחקן כזה. בלעדיו זה היה הרבה יותר קשה”.

גווארדיולה הוסיף אמר לאחר המשחק: “שיחקנו מצוין. היינו חייבים להיות מאוד מתואמים בלחץ ובהגנה שלנו. הם שיחקו טוב מאוד, וכמובן שארלינג שוב היה גורם מכריע. ידענו למה לצפות, חווינו את זה בעונה שעברה, קבוצה שהרסה כל מה שעמד מולה בפרמייר ליג. כאן זה תמיד צמוד מולם, הם אינטנסיביים ואגרסיביים מאוד. זה רק המשחק השני שהם הפסידו, ואנחנו הפסדנו יותר מהם, זו קבוצה מצוינת”.

ראיין צראיין צ'רקי וארלינג הולאנד חוגגים (IMAGO)

על השבוע הקרוב: “זה שבוע חשוב. עכשיו מתחילה ליגת האלופות ויש לנו הזדמנות אדירה להבטיח את העלייה לשלב הבא”. על שער השוויון שספגה קבוצתו: “השער שספגנו, כשרואים את ההילוך החוזר, זה פשוט לא ייאמן שזה לא נפסל. לפעמים קשה להבין איך זה לא נחשב לעבירה. זה היה רגע בעייתי, אבל היינו יציבים מספיק כדי לשמור על המומנטום ולכבוש שוב”.

בהמשך הוסיף המאמן על שביעות רצונו מהיכולת הכללית: “אף מאמן, אף קבוצה ואף שחקן לא יכולים לזלזל בבורנמות’. לפני המשחק הזה הם הפסידו רק פעם אחת. לשחק 95 דקות בקצב כזה, זה מדהים. הם קבוצה יוצאת מן הכלל, אנחנו יודעים כמה זה קשה, אבל ניהלנו את זה היטב. האיכות של השחקנים שלנו באמצע עשתה את ההבדל”.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

“בעונה שעברה, כשניצחנו פחות, אנשים אמרו ‘הפסדתם ארבעה או חמישה משחקים’, ספרו גם את גביע הליגה, הגביע האנגלי וליגת האלופות. אז עכשיו אל תעשו את ההיפך. הפסד לאסטון וילה, זה קורה, אבל בליגה זה באמת חשוב מאוד. אחרי עשרה מחזורים אנחנו במקום השני בטבלה, וזה מצב מצוין”, סיכם.

